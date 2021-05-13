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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.21 16:00

«День полярного кино» - в России пройдёт акция, приуроченная к Дню полярника

Одновременно в 45 городах России состоятся показы архивных фильмов об освоении Арктики.

В московском Доме кино в течении дня покажут 8 фильмов, эти же ленты смогут увидеть зрители еще в 45 городах страны – Мурманске, Архангельске, Севастополе, Омске, Нарьян-Маре, Симферополе, Омске, Салехарде, Екатеринбурге, Красноярске и других. Это документальные фильмы 10-х — 50-х годов об освоении Арктики. Ленты, созданные российскими и советскими документалистами, долгие годы не были доступны широкому зрителю и, если использовались, то только фрагментарно. Теперь их можно увидеть целиком.

В Мурманской области будет организована «Неделя полярного кино», которая начнется 22 мая и продлится до 30 мая. К проекту присоединятся учреждения культуры региона. В домах культуры и библиотеках по всей области будут бесплатно демонстрироваться старые фильмы из Российского государственного архива кинофотодокументов. Северянам предлагают посмотреть восемь фильмов: «Экспедиция Г. Седова» 1913 года, «Подвиг во льдах» 1929 года, «Два океана» 1933 года, «Челюскин Герои Арктики» 1935 года, «Папанинцы» 1938 года, «365 дней на дрейфующей льдине» 1954 года.

Мурманский зритель увидит «Детский сборник», который состоит из двух фильмов – детский сеанс киножурнала «Звездочка» 1938 года и «Приключения двух медвежат» 1959 года. Показ «Детского сборника» запланирован на 22 мая в 10.00 в кинотеатре «Галактика»» (ТРЦ «PLAZMA», Мурманск, ул. Рогозерская. Зал №1). Вход свободный.

«Неделя Полярного кино» проводится при поддержке Министерства культуры Мурманской области при поддержке Фонда президентских грантов. Реализует проект на территории региона – Продюсерский центр «Северный характер». Проект стал возможен благодаря инициативе студии «Позитив-фильм». С 2018 года киностудия при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «Неизвестные герои Севера», который рассказывает о людях, внесших значительный вклад в освоение Арктики и Северного Морского Пути.

В рамках сотрудничества АНО «Продюсерский центр «Северный Характер» и АНО «Позитив-фильм» стало возможным организовать показ документальных фильмов 30-х — 50-х годов об освоении Арктики из коллекции РГАКФД.

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