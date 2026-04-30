День пожарной охраны североморские огнеборцы по традиции отметили вместе с горожанами

Сегодня на Приморской площади работала выставка пожарной техники и пожарно-технического вооружения. Для детей организовали весёлые конкурсы. Зрелищным событием стало соревнование по боевому развертыванию среди лучших пожарных команд Мурманской области.

В Специальном управлении ФПС №48 МЧС России прошло торжественное построение, где сотрудники МЧС были отмечены различными наградами. От лица главы ЗАТО, всех североморцев и себя лично огнеборцев поздравили председатель Совета депутатов муниципалитета Евгения Гордеева и начальник Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей Юрий Мороз.

«С Днём пожарной охраны всех, кто в любую минуту готов бросить вызов огню и стоит на страже нашей безопасности! - поздравил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков в своем канале в «МАХ». - Борьба со стихией требует большой смелости и серьёзной подготовки, невероятной выдержки и самоотдачи. Наши огнеборцы не раз доказывали, что в рядах пожарной охраны служат настоящие профессионалы. Именно они первыми приходят на помощь в самых сложных ситуациях, будь то пожар или серьезное ДТП. Они спасают жизни людей и имущество, нередко рискуя собой. Именно сотрудники пожарной охраны ведут важную профилактическую работу, следят за соблюдением правил пожарной безопасности в учреждениях, организациях и на объектах, в том числе имеющих стратегическое значение для нашей страны. Отдельное спасибо - за занятия с подрастающим поколением, во время которых ребята из первых уст узнают об опасности, которую несет огонь, и учатся действовать при ЧС.

С праздником, огнеборцы! Благодарю вас за профессионализм, верность долгу и ежедневное мужество. Желаю крепкого здоровья, благополучия, надежного тыла и как можно меньше тревожных вызовов. Сухих рукавов!».

