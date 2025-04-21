Должностные лица Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области приглашают жителей области в режиме видеоконференции на День правовой помощи населению, проводимый Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области.

В мероприятии примут участие представители: Прокуратуры Мурманской области, Адвокатской палаты Мурманской области, Мурманской областной нотариальной палаты, Сектора ЗАГС Министерства юстиции Мурманской области, Отделения СФР по Мурманской области, Министерства труда и социального развития Мурманской области.

День правовой помощи населению пройдёт 24 апреля 2025 года в 14.00 на площадке Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой в рамках проекта «СОПКИ. СЕМЬЯ» по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.