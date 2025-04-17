День правовой помощи участникам специальной военной операции пройдёт в н.п. Спутник

В рамках объявления Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 2025 года – Годом защитника Отечества, в целях повышения качества и эффективности оказания правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей на территории Мурманской области, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области совместно с филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» запланировано проведение выездного Дня правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей населённого пункта Спутник Печенгского района.

В указанном мероприятии примут участие представители: Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, Северного флота, военной прокуратуры Северного флота, прокуратуры Мурманской области, Сектора ЗАГС Министерства юстиции Мурманской области, Министерства труда и социального развития, Отделения СФР в Мурманской области, администрации Печенгского района, Адвокатской палаты Мурманской области, Мурманской областной нотариальной палаты.

День правовой помощи участникам специальной военной операции и членами их семей пройдёт 23 апреля 2025 года в войсковой части №38643 по адресу: н.п. Спутник, Печенгского района.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.