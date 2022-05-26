День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям

26 мая ежегодно отмечается День российского предпринимательства. Предприниматель – это своего рода универсальный сотрудник – он в своём деле и начальник, и первый работник. Справляться со всем в одиночку – это непросто, и поэтому ко Дню предпринимателя команда hh.ru подготовила аналитический срез рынка труда в данной сфере, а также подборку рекомендаций по подбору персонала именно для малого бизнеса.

За последний месяц работодатели из малого и среднего бизнеса России разместили более 245 тысяч вакансий по всей стране. Чаще всего персонал искали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Екатеринбурге и в Новосибирске, а также компании из сферы строительства, ИТ-сектора и розничной торговли.

Из них более 100 тысяч предложений о работе опубликовали совсем небольшие компании (со штатом до 15 человек и годовым оборотом до 140 миллионов в год). Интересно, что с января 2021 число опубликованных вакансий со стороны российского микробизнеса выросло на 19%. При этом потребность в сотрудниках у малого бизнеса выросла на 26% (в апреле такие компании опубликовали порядка 104 тысячи вакансий), у среднего бизнеса число предложений выросло на 20% (41400 вакансий).

Об активном развитии сферы предпринимательства говорит и уровень предлагаемых зарплат. За год медиана зарплатных предложений в микробизнесе выросла на 12% (или на 5500 рублей в апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021). В малом бизнесе – на 8% (+ 3000 рублей), а в среднем бизнесе – на 12% (+ 5800 рублей).

Динамика медианных предлагаемых зарплат, руб., Россия в целом

Бизнес Апр.21 Апр.22 Динамика Микробизнес 47 200 52 700 5 500 Малый бизнес 47 200 51 000 3 800 Средний бизнес 46 700 52 500 5 800

Команда hh.ru совместно с предпринимателями подготовила спецпроект ко Дню предпринимателя, где собраны советы экспертов и предпринимателей, а также обобщили опыт на тему «как подбирать самых распространенных специалистов в малом бизнесе».

В результате анализа вакансий наиболее востребованными для малого и среднего бизнеса оказались профессии бухгалтера, курьера, юриста, официанта, повара, бариста, водителя, администратора и флориста.

Первым шагом становится оценка «типового» набора компетенций для каждой профессии. Так, от бухгалтера чаще всего ждут внимательности и логики, от официанта – умения работать с людьми и разрешать конфликты, от повара – опрятности и организованности, от администратора – доброжелательности и уравновешенность, от флориста – креативности и стрессоустойчивости. Описание каждого типа специалиста можно увидеть ЗДЕСЬ.

Второй шаг подбора – это формирование списка вопросов для каждого из кандидатов, где необходимо уточнить информацию не только об образовании и опыте. Так, у бухгалтера, например, мы рекомендуем узнать, приходилось ли ему принимать ключевые решения и как они повлияли на развитие компании? У флориста спросить – что он делает, если день не задался с утра? У официанта – что означает для вас слово «гостеприимность» и как вы реагируете, если несовершеннолетние пытаются купить алкоголь без паспорта? У юриста – когда допустимо нарушать закон?

Своими наблюдениями делятся опытные предприниматели и эксперты:

- На собеседовании помимо очевидного обязательного списка вопросов, я всегда оцениваю две вещи: отношение к работе и умение рассуждать. Первое важно, чтобы обучить и вырастить сильного специалиста, второе показывает умение применять свои знания. Один из «контрольных» вопросов – является ли футбольное поле объектом недвижимости? - Вячеслав Леонтьев, адвокат, старший партнер Адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры».

Ануш Мирзоянц, шеф-повар и хозяйка кулинарной школы уверена, что, выбирая повара, внимание необходимо обратить в первую очередь на руки: «Если это рабочие руки, они изнеженными быть не могут. Они в заусенцах, порезах, ожогах – по ним видно, что они работали. Ещё спрашиваю рецепт любимого пирога. Причём с описанием продуктов. Где покупали? Сколько стоят? Почему именно эта мука, какая у неё клейковина? Детали. Профессионал всегда в деталях и в том, как он разбирается в процессе».

В рамках проекта команда hh.ru подготовила полезную подборку:

Инструкция по подбору ключевых сотрудников. Вы можете скачать карточки, чтобы они всегда были под рукой. А также установить наше новое мобильное приложение hh бизнес, чтобы не отрываясь от работы, прямо в телефоне найти надежных помощников для своего дела. Которые подстрахуют, поддержат или просто возьмут на себя часть задач. Потому что индивидуальный не значит один.

А также список сервисов, которые помогут оптимизировать процессы найма и искать таланты для развития бизнеса:

С помощью сервиса Clickme от hh.ru можно мгновенно публиковать и продвигать вакансии сразу на нескольких площадках: в «Яндексе», в соцсетях «ВКонтакте», «Мой мир», «Одноклассники», на доске объявлений «Юла», на сайтах партнёрской сети myTarget. Clickme — это и рекламные объявления тизерного формата на hh.ru.

Также среди полезных для малого бизнеса инструментов можно отметить платформу «YouDo Бизнес». Сервис берет на себя подбор, документооборот и расчеты с самозанятым и внештатным персоналом, а также сводит к минимуму все риски для бизнеса, которые могли бы возникнуть при неправильной работе с исполнителями. Есть варианты интеграции на любой вкус — от личного кабинета до реального аккаунт-менеджера.

CRM-система для рекрутмента Talantix позволяет импортировать резюме из hh.ru автоматически, не теряя талантливых кандидатов из вида. Новая функция — автообновление резюме. Теперь уточнённые данные из профиля кандидата на job-сайте будут моментально подгружаться в Talantix после импорта откликов. Система будет подсвечивать, что изменилось в резюме кандидата, при этом не нужно искать вручную. Этот инструмент полезен для ведения кадрового резерва: вы увидите, на каком этапе кандидат, ищет ли он работу, что в его жизни изменилось, и решите, актуален ли он для вас.