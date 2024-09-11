День приёма граждан по вопросам исполнения исполнительных документов в отношении участников СВО

12 сентября с 8.00 до 20.00 в структурных подразделениях УФССП России по Мурманской области состоится общероссийский день приёма граждан. Приём состоится по вопросам, связанным с исполнением судебных решений в отношении участников специальной военной операции и членов их семей.

В рамках личного приёма должностные лица обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан — военнослужащих и их родственников.