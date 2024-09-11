Мурманская область. Арктика (16+)11.09.24 17:30
День приёма граждан по вопросам исполнения исполнительных документов в отношении участников СВО
12 сентября с 8.00 до 20.00 в структурных подразделениях УФССП России по Мурманской области состоится общероссийский день приёма граждан. Приём состоится по вопросам, связанным с исполнением судебных решений в отношении участников специальной военной операции и членов их семей.
В рамках личного приёма должностные лица обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан — военнослужащих и их родственников.
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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