День приёма граждан по вопросу взыскания алиментов состоится 29 мая

Как сообщает пресс-служба УФССП Росси по Мурманской области, в преддверии Международного дня защиты детей в управлении пройдёт единый день приёма граждан по вопросу взыскания алиментов, передачи детей одному из родителей или под опеку государству, порядка общения, а также розыска должников и несовершеннолетних детей.

Заместитель главного судебного пристава Мурманской области Должанов Кирилл Павлович проведёт приём совместно с уполномоченным по правам ребёнка в Мурманской области Андреевой Алевтиной Васильевной, представителями прокуратуры Мурманской области, отдела опеки и попечительства комитета по образованию администрации г. Мурманска.

Приём граждан состоится 29 мая с 15.00 до 18.00 в здании Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области по адресу г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 46 корп. 2, а также во всех его структурных подразделениях.

Напоминаем, что при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП Росси по Мурманской области.