Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска информирует о том, что 27 апреля с 11.00 до 12.00 состоится день приёма предпринимателей инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска Руфатом Синякаевым.

В мероприятии также примет участие уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области Марта Говор.

Встреча состоится по адресу: проспект Ленина, 87 (комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска).

Мероприятие проводится в рамках Дней предпринимательства Мурманской области в целях консультационной поддержки предпринимателей и оперативного разрешения возникающих проблемных вопросов.

Заявки принимаются до 16.00 26 апреля по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru и по телефону 45-94-75.