Мурманская область. Арктика (16+)05.05.25 09:30
День приёма предпринимателей инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска состоится 6 мая
Комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска информирует о том, что 6 мая в 11.00 совместно с комитетом имущественных отношений города Мурманска состоится приём предпринимателей инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска.
Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, 10.
Данное мероприятие проводится в целях разъяснения условий предоставления льгот и мер поддержки по арендной плате за землю (индивидуальный понижающий коэффициент) для отдельных категорий арендаторов (коммерческих организаций).
Заявки на участие принимаются до 11.00 5 мая по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru и по телефону 45-94-75.
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