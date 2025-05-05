День приёма предпринимателей инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска состоится 6 мая

Комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска информирует о том, что 6 мая в 11.00 совместно с комитетом имущественных отношений города Мурманска состоится приём предпринимателей инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска.

Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, 10.

Данное мероприятие проводится в целях разъяснения условий предоставления льгот и мер поддержки по арендной плате за землю (индивидуальный понижающий коэффициент) для отдельных категорий арендаторов (коммерческих организаций).

Заявки на участие принимаются до 11.00 5 мая по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru и по телефону 45-94-75.