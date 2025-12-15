День приёма предпринимателей проведёт председатель комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска

Комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска сообщает, что 19 декабря в 11.00 в целях консультационной поддержки предпринимателей и оперативного разрешения возникающих у них проблемных вопросов планируется рабочая встреча с предпринимателями города Мурманска.

Рабочую встречу проведёт Андрей Сергеевич Варич — председатель комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска, инвестиционный уполномоченный администрации города Мурманска.

Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 87 (здание комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска).

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 17.00 18 декабря по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru и по телефону 45-94-75.