Мурманская область. Арктика (16+)11.12.24 17:00
День приёма предпринимателей проводит комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска,
Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска сообщает, что 17 декабря с 11.00 до 12.00 в целях консультационной поддержки и оперативного разрешения возникающих проблемных вопросов планируется рабочая встреча с предпринимателями города Мурманска.
Рабочую встречу проведет Варич Андрей Сергеевич — председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска, инвестиционный уполномоченный администрации города Мурманска.
Мероприятие состоится по адресу: г.Мурманск, проспект Ленина, 87 (здание комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска).
Заявки на участие принимаются до 17.30 16 декабря по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru и по телефону 45-94-75.
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