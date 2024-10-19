Мурманская область. Арктика (16+)19.10.24 18:00
День приёма предпринимателей пройдёт в Мурманске
29 октября в 11.00 в Мурманске пройдёт день приёма предпринимателей по адресу: ул. Профсоюзов, 20.
Данное мероприятие проводится в целях консультационной поддержки предпринимателей и оперативного разрешения возникающих проблемных вопросов.
Как сообщает комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, рабочую встречу проведут председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска, инвестиционный уполномоченный администрации города Мурманска Андрей Варич и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Марта Говор.
Заявки на участие в мероприятии принимаются до 12.00 28 октября по электронной почте: ekonomika@citymurmansk. ru и по телефону 45-94-75.
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Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
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