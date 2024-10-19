День приёма предпринимателей пройдёт в Мурманске

29 октября в 11.00 в Мурманске пройдёт день приёма предпринимателей по адресу: ул. Профсоюзов, 20.

Данное мероприятие проводится в целях консультационной поддержки предпринимателей и оперативного разрешения возникающих проблемных вопросов.

Как сообщает комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, рабочую встречу проведут председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска, инвестиционный уполномоченный администрации города Мурманска Андрей Варич и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Марта Говор.

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 12.00 28 октября по электронной почте: ekonomika@citymurmansk. ru и по телефону 45-94-75.