День приёма предпринимателей состоится 29 февраля

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска информирует о том, что 29 февраля 2024 года с 11.00 до 12.00 состоится день приёма предпринимателей инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска Руфатом Синякаевым.

Мероприятие состоится по адресу: проспект Ленина, 87 (здание комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска).

Как сообщает администрация города Мурманска, мероприятие проводится в целях консультационной поддержки предпринимателей и оперативного разрешения возникающих проблемных вопросов.

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 17.30 28 февраля по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru и по телефону 45-94-75.