День приёма предпринимателей состоится в администрации Мурманска

Комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска сообщает, что 30 октября с 11.00 в целях консультационной поддержки предпринимателей и оперативного разрешения возникающих у них проблемных вопросов планируется рабочая встреча с предпринимателями города Мурманска.

Рабочую встречу проведёт Андрей Сергеевич Варич — председатель комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска, инвестиционный уполномоченный администрации города Мурманска.

Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 87 (здание комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска).

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 17.00 29 октября по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru и по телефону 45-94-75.

