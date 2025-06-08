Мурманская область. Арктика (16+)08.06.25 18:00
День приёма предпринимателей состоится в Мурманске
Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска информирует о том, что 11 июня с 11.00 до 12.00 в целях консультационной поддержки и оперативного разрешения возникающих проблемных вопросов планируется рабочая встреча с предпринимателями города Мурманска.
Рабочую встречу проведёт Варич Андрей Сергеевич — председатель комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска, инвестиционный уполномоченный администрации города Мурманска.
Мероприятие состоится по адресу: проспект Ленина, 87 (здание комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска).
Заявки на участие принимаются до 17.30 10 июня по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru и по телефону 45-94-75.
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