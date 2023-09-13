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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.23 12:00

День программиста: топ фактов о самой популярной профессии от hh.ru

В преддверии профессионального праздника айтишников, который отмечается сегодня, эксперты hh.ru подготовили рейтинг фактов об одной из самых популярных профессий последних лет среди россиян – профессии программиста.

Факт 1. Исследование hh.ru, проведенное среди трудящихся во всех федеральных округах страны показало, что работа в сфере программирования лидирует по престижности в глазах россиян – таковой её считают сразу 49%. А саму профессию программиста назвал самой уважаемой и престижной каждый пятый опрошенный (21%). В данном случае профессия программиста обогнала по ценности, по мнению опрошенных, даже управленческие позиции, например, директора (14%), а также профессию президента (12%).

Факт 2. Работники из ИТ-сферы чаще других заявляют, что довольны работой в своей компании. Особенно части айтишники отмечают, что уверены в стабильности компании и отсутствии риска сокращения (34%).

Факт 3. Каждого третьего работника в ИТ-сфере устраивает его зарплата – об этом сообщили 31% респондентов. При этом за год средняя зарплата в ИТ-вакансиях для программистов выросла на 13162 ₽ (с 101780 ₽ до 114942 ₽). В топ регионов с наибольшей зарплатой для айтишников сейчас входят Чукотский АО (доход в ИТ-сфере до 143262 ₽), Сахалин (131455 ₽), Москва (128465 ₽) и Петербург (96305 ₽).

Факт 4. При этом уровень конкуренции за рабочие места среди программистов один из самых высоких. В целом по стране сейчас на одну вакансию может приходится 5,6 резюме от программистов. Один из самых высоких конкурсов среди программистов сейчас в Коми (27,7 резюме на вакансию), в Мурманской области (26,1), в Адыгее (23,3), а также в ХМАО (18,7). В других регионах СЗФО также достаточно серьёзная борьба за рабочие места: в Ленобласти программистам приходится соревноваться за работу сразу с 17 кандидатами, в Архангельской области – с 15, в Карелии и Псковской области – с 12. В Калининграде на одну вакансию могут откликнуться сразу 11 программистов, в Новгородской области – более 8 человек, в Петербурге – почти 6.

Факт 5. Повышенная популярность профессии, а также высокая соискательская активность породили и высокие требования к кандидатам. Так, сейчас в 84% вакансий работодатели указывают, что для них очень важен опыт и стаж работы в профессии. Из них, в 47% случаев компания требует от кандидата стаж до 3 лет, а в 36% вакансий – нужен опыт работы в программировании до 6 лет. Начинающим специалистам без опыта сейчас доступны лишь 12% вакансий.

Факт 6. Кроме достаточно жёсткого требования по опыту компании также ждут от соискателей-программистов серьёзных знаний сразу по нескольким направлениям. Так, в топ профессиональных навыков сейчас входит отличное знание SQL, Linux, Git, Python, PostgreSQL, JavaScript, 1С программирование и отличный английский язык. А среди «мягких» навыков компании ждут от кандидатов умение легко работать в команде, грамотную речь, аналитическое мышление.

Факт 7. В целом ситуация в ИТ-сфере по сравнению с осенью 2022 года в стране достаточно стабильна: компаниям потребовалось на 21% больше работников в ИТ-секторе. Регионами-лидерами по спросу на айтишников сейчас являются Алтай (+70% новых вакансий год у году), Ленобласть (+61%), Калмыкия (+57%), Якутия (+50%).

В СЗФО также есть регионы с повышенным спросом на ИТ-специалистов: в Новгородской области нужно на 34% больше айтишников, чем в прошлом году, в Петербурге рост спроса на 14%, в Калининградской области – на  11,6%, в Коми – на 8%, в Архангельской области востребованность в айтишниках +7%. А вот в Карелии спрос на ИТ упал на 5%, в Мурманской области на 8%, в Псковской области на 28%.

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