День психолога в Мурманской области: что происходит с профессией и какие перспективы её ждут, или Топ фактов в преддверии профессионального праздника

День психолога 2023 в России отмечается 22 ноября, в честь первого съезда Российского психологического общества. Этот праздник не носит официальный характер. Между тем рынок труда в сфере психологии развивается достаточно бурно и демонстрирует интересные тенденции. Аналитики hh.ru подготовили топ фактов о психологах особенностях данной профессии, а также потребности работников в психологической поддержке.

Факт №1. Спрос на психологов в целом по России достаточно выраженный. Всего по России с начала 2023 года работодатели разместили более 7000 вакансий, из них в Мурманской области более 100 вакансий для этих специалистов. Потребность в психологах в общем по РФ за год +43%, в Мурманской области спрос на психологов за год взлетел на 97%.

Факт №2. При этом психологам приходится достаточно сильно конкурировать с коллегами по цеху за работу: в среднем по России на одну вакансию для психолога могут претендовать сразу 44 психолога, в Мурманской области – 62. Для сравнения: норма для рынка труда 5-7 человек на рабочее место.

Факт №3. Зарплатная гонка 2023 года не обошла и профессию психолога: средний предлагаемый заработок сейчас в целом по РФ - 25287 - 57471, что на 5000 рублей больше, чем в 2022. В Мурманской области психолог может заработать 37501 до 50000 рублей (+7501 рублей за год).

Факт №4. Между тем люди нуждаются в психологической поддержке и порой именно на работе. Это подтверждают итоги опроса hh.ru: каждый третий опрошенный (31%) житель региона оценивает своё эмоциональное состояние на 3 из 5 баллов. Каждый пятый (22%) на двойку, 18% поставили своему эмоциональному фону низший бал (1). 25% или каждый четвёртый чувствуют себя сносно и поставили 4 балла и лишь 4% оценили свои текущие эмоции и настроение на 5 баллов.

Факт №5. При этом доступ к корпоративным психологам сейчас имеют лишь 1% местных жителей. На онлайн-помощь, организованную компанией-работодателем, могут рассчитывать только 2%. А вот 90% мурманчан на данный момент, увы не получают никакой психологической помощи со стороны работодателей.

Факт №6. Кроме того, 68% трудящихся заявили, что хотят, чтобы их компания помогала им с преодолением стресса, психологических проблем и выгорания, а также поддерживала стабильное эмоциональное состояние в том числе с помощью психологов. По сравнению в 2021 годом доля таких людей выросла на 20%.

Факт №7. Позитивным моментом является то, что порядка 71% компаний заложили в стратегию развития на 2024 год программы поддержки эмоционального и психологического здоровья своих сотрудников. По сравнению с показателями 2021 года число таких компаний выросло на 35%.

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Подобные тенденции говорят о том, что спрос на психологов в ближайшем будущем будет расти и развиваться. Уже по итогам за 2023 год спрос на корпоративных психологов вырос на 93%. Но при этом параллельно росту спроса у бизнеса будут расти и требования к потенциальным корпоративным психологам.