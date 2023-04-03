Мурманская область. Арктика (16+)03.04.23 08:45
День птиц отмечаем вместе с Мурманским областным художественным музеем
Птицы – удивительные существа, о них веками складывали легенды, отдавая им главные роли в приметах и предсказаниях.
Как пишет Мурманский областной художественный музей, участники мероприятия, посвященного Дню птиц, смогут почувствовать себя настоящими юными орнитологами. Увлекательное путешествие по миру пернатых позволит узнать мифы и легенды народов, связанных с птицами. Познакомиться с интересными фактами из привычек крылатых, а также составить правильный рацион для кормления разных видов птиц.
На День птиц приглашают 5 апреля в 13.00 в главное здание музея. Мероприятие проводится группами по три человека. (6+)
Фото (картина Клюшкина И.В. «Старый причал): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457259220%2Falbum-11742142_00%2Frev
Комментарии
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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