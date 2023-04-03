День птиц отмечаем вместе с Мурманским областным художественным музеем

Птицы – удивительные существа, о них веками складывали легенды, отдавая им главные роли в приметах и предсказаниях.

Как пишет Мурманский областной художественный музей, участники мероприятия, посвященного Дню птиц, смогут почувствовать себя настоящими юными орнитологами. Увлекательное путешествие по миру пернатых позволит узнать мифы и легенды народов, связанных с птицами. Познакомиться с интересными фактами из привычек крылатых, а также составить правильный рацион для кормления разных видов птиц.

На День птиц приглашают 5 апреля в 13.00 в главное здание музея. Мероприятие проводится группами по три человека. (6+)

Фото (картина Клюшкина И.В. «Старый причал): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457259220%2Falbum-11742142_00%2Frev