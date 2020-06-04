День Пушкина в перчатках проведём в «научке»

6 июня традиционно празднуется День Пушкина. По этому поводу в областной научной библиотеке проходит выставка работ поэта. Однако этим летом её пришлось отменить.

В книжном фонде научной библиотеки хранятся уникальные издания XIX века. Особую ценность представляет журнал «Библиотека для чтения». Экземпляры издания были напечатаны ещё при жизни Александра Пушкина. А совсем скоро, 6 июня, будут отмечать день рождения знаменитого поэта.

Елена Кузнецова, главный библиотекарь отдела библиотечных фондов Мурманской областной научной библиотеки: «Когда-то они хранились в Императорской эрмитажной русской библиотеке в Санкт-Петербурге, во дворце, в Эрмитаже. А во второй половине ХХ века, в сороковые годы, эти книги из Ленинградского книжного фонда передавались уже в фонды нашей библиотеки».

Казалось бы, причём здесь Пушкин? Помимо подлинных изданий в книгохранилище есть и факсимильные. Они представляют собой копии оригинальных книг, например, «Евгений Онегин», поэма «Руслан и Людмила», а также любимых авторов Александра Сергеевича: Стендаля, Мериме, Мадам де Сталь и Байрона.

Татьяна Иванова, главный библиотекарь отдела обслуживания Мурманской областной научной библиотеки: «На него в молодости влиял Вольтер, но потом он уже, перед смертью, резко переоценил Вольтера, в негативную сторону. А вот кого любил на протяжении всей своей жизни, так это Анре Шенье».

Для хранения старинных книг нужны специальные условия, поэтому каждое издание находится в контейнере из картона. Такая упаковка защищает от пыли, влаги и солнечных лучей. А для чтения раритетного фонда необходимо соблюдать меры предосторожности, надевать перчатки.