День работника культуры: в Мурманске состоится семинар, посвященный развитию волонтёрства в сфере культуры

22 марта в преддверии Дня работника культуры в Мурманске стартует региональный семинар для руководителей добровольческих центров в сфере культуры и муниципальных координаторов программы «Волонтёры культуры».

Участниками семинара станут руководители волонтерских центров в сфере культуры и координаторы программы «Волонтёры культуры» национального проекта «Культура» из 11 муниципальных образований Мурманской области.

В первый день семинара, 22 марта, участники посетят Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений, где рассмотрят приоритетные направления и тенденции развития добровольчества в сфере культуры, а также обсудят вопросы регулирования деятельности волонтёров в учреждениях культуры. Государственный архив Мурманской области выступит площадкой для проведения практикума «Сохраняем наследие вместе», ключевыми темами для диалога станут: персональная и локальная история в контексте развития культурного волонтёрства, практики привлечения добровольцев к сохранению культурного наследия.

23 марта на базе Мурманской областной научной библиотеки специалисты изучат вопросы выстраивания системной работы с волонтёрами на базе библиотеки. Ключевым событием программы станет круглый стол с руководителями отделов культуры муниципальных образований и министром культуры Мурманской области. После этого участники семинара станут приглашенными гостями торжественного вечера, посвящённого Дню работника культуры, в Мурманском областном театре кукол.

Семинар организован областным Дворцом культуры имени С.М. Кирова и Минкультом Мурманской области при поддержке Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений и Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры».

Как сообщает региональное Министерство культуры, развитие добровольчества в сфере культуры является важным компонентом национального проекта «Культура» – приобщение россиян к изучению, сохранению и популяризации родной истории и национальных традиций активно поддерживается на федеральном уровне.

Фото: https://gov-murman.ru