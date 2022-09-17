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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.22 12:00

День работника леса: кто нужен лесной отрасли и сколько там можно заработать

С начала года работодатели по всей стране разместили почти 40 тысяч вакансий, связанных с работой в лесном хозяйстве и в сфере деревообработки. Это на 84% больше, чем в том же периоде 2021 года. В список наиболее востребованных вошли профессии как для «белых», так и для «синих» воротничков. Сейчас лесному хозяйству страны нужны менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры, закупщики, инженеры, начальники и мастера участков, сервисные инженеры, водители, специалисты по логистике, инженеры по охране труда.

В преддверии Дня работника лесного хозяйства, эксперты hh.ru выяснили, какие специалисты наиболее востребованы у работодателей, связанных с лесной отраслью, сколько они готовы платить представителям редких и массовых профессий.   

С начала года работодатели по всей стране разместили почти 40 тысяч вакансий, связанных с работой в лесном хозяйстве и в сфере деревообработки. Это на 84% больше, чем в том же периоде 2021 года. В список наиболее востребованных вошли профессии как для «белых», так и для «синих» воротничков. Сейчас лесному хозяйству страны нужны менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры, закупщики, инженеры, начальники и мастера участков, сервисные инженеры, водители, специалисты по логистике, инженеры по охране труда. Также востребован ряд представителей рабочих специальностей: кладовщики, операторы производственных линий, слесари, машинисты, прорабы, электромонтажники, токари, грузчики, столяры (на них приходится 16% от всего объема вакансий в лесном хозяйстве страны).

В рамках массовых профессий зарплаты укладываются в такие диапазоны: работникам сферы продаж компании из лесной отрасли готовы платить в среднем от 55000₽, представителям рабочих профессий – от 44000₽, работникам транспортной сферы – от 40000₽. Больше в лесном хозяйстве могут заработать ИТ и диджитал-специалисты – им заплатят от 65000₽, специалистам из административной сферы и АХО – от 30000₽, маркетологам и рекламщикам – от 45000₽, бухгалтерам – от 47000₽, закупщикам и тендерным специалистам – от 41000₽, а представителям инженерных профессий – от 51000₽.

С другой стороны, в лесном хозяйстве работодателям часто требуются представители более редких профессий. Так, одними из самых редких стали вакансии для лесорубов, таких на данный момент насчитывается в среднем до 10 вариантов, а зарплата находится в диапазоне от 20000₽ до 45000₽.

Еще один вид редкой профессии, причем не только в лесной отрасли, но и в целом на рынке труда – кочегар (несколько единиц на всю страну), в данной профессии можно заработать до 35 000₽ в месяц.

Менее традиционная и больше модная, но пока редкая профессия – специалист по производству досок садху, в таком деле можно заработать до 35 000₽. Близкой к лесной сфере в силу специфики задач и функционала стала профессия виноградаря – рабочего на виноградники, который будет заниматься уходом за лозой и урожаем, ищут такого специалиста в Краснодарском крае, за труды можно получить от 35 000₽.

Есть также целый ряд производственных направлений, где работодатели ищут специалистов под разные проекты и разных профессий. Так, например, где-то нужны операторы станка по производству бумажных стаканов и здесь зарплата выше рынка в 2 раза (до 60000₽). Требуются машинисты-крановщики по погрузке леса на зарплату до 250000₽, операторы линии ламинации (до 60000₽), прессовщики картона (30000₽), резчики бумаги (от 46 000₽), окорщики (до 38000₽).

Также есть ряд направлений, где нужны скорее офисные специалисты, отлично понимающие специфику работы «на земле», то есть на производственных площадках и умеющие вести диалог с рабочими: специалист по качеству на лесозаготовительный участок (до 150000₽),  менеджер отдела закупок со знанием английского и немецкого языка (до 80000₽), менеджер по работе с архитекторами и дизайнерами (до 400000₽ на руки), директор по логистике (до 250000₽), заместить главного технолога (до 225000₽).

Порой работодателям из лесной сферы проще нанять целую бригаду сотрудников, чем искать их по-отдельности. Так, достаточно часто можно встретить вакансии для бригад по сборке деревянных домов или для монтажа деревянных коттеджей (наглядно на диаграмме).

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