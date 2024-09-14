День работника леса: востребованные профессии и самые высокие зарплаты
Аналитики hh.ru в преддверии Дня работника леса выяснили, какие профессии в сфере лесной промышленности стали самыми востребованными в 2024 году, а также сколько можно заработать, работая на лесопромышленном предприятии.
Спрос
С января по август 2024 года российские работодатели, связанные с лесной промышленностью, деревообработкой, целлюлозно-бумажным, а также строительно-столярным производством, разместили на hh.ru более 37 тысяч вакансий, превысив прошлогодний рекорд спроса на 14%.
Основной объём вакансий у компаний приходится на целый ряд профессий, список которых сильно не меняется из года в год. При этом данный список всегда представляет собой серьёзный микс спроса: нужны и «синие», и «белые» воротнички. Лидируют по числу вакансий и как следствие спросу клиентские менеджеры (19%), водители (15%), продавцы (14%), а также операторы техники (11%), бухгалтеры (8%).
Примечательна динамика спроса в годовом выражении: аналитика показывает, что у предприятий из лесной промышленности меняется HR-стратегия. Так, у компаний на 130% выросло число вакансий для менеджеров по компенсациям, которые должны просчитывать составляющие по линии well being (забота о сотрудниках). Также на 21% увеличилось количество вакансий для специалистов по кадрам.
Компании стали явно больше уделять внимания продвижению своих услуг и продукции, потому что на 127% выросло число вакансий для руководителей отдела маркетинга, на 67% - для менеджеров продукта, на 37% - для маркетологов-аналитиков.
Зарплаты
Кроме спроса за год выросли и медианные зарплаты. Теперь средний предлагаемый доход достиг 73,3 тысячи рублей, что на 19%, или 11,5 тысячи больше, чем в 2023 году. Одни из самых высоких зарплат (в медиане) на данный момент традиционно предлагают московские компании (более 151 тысячи рублей). На втором месте – компании из Петербурга (более 118 тысяч) на третьем – работодатели ДВФО (почти 92 тысячи).
Динамика предлагаемой зарплаты в сфере леспрома, РФ (в руб.):
|
Россия
|
Петербург
|
Москва
|
СЗФО
|
ПФО
|
УРФО
|
ДВФО
|
СФО
|
ЮФО
|
1 кв. 2023
|
60 300
|
72 000
|
99 600
|
60 900
|
46 100
|
59 800
|
60 200
|
60 000
|
50 100
|
2 кв. 2023
|
59 800
|
71 400
|
97 300
|
64 800
|
49 500
|
53 500
|
60 500
|
54 700
|
52 800
|
3 кв. 2023
|
61 800
|
75 300
|
100 200
|
65 600
|
56 100
|
54 500
|
62 500
|
58 400
|
50 100
|
4 кв. 2023
|
66 700
|
79 600
|
107 400
|
70 200
|
61 800
|
60 200
|
62 500
|
60 600
|
54 600
|
1 кв. 2024
|
71 400
|
80 600
|
110 400
|
71 600
|
61 700
|
66 200
|
80 500
|
66 800
|
59 700
|
2 кв. 2024
|
72 900
|
86 200
|
114 000
|
70 600
|
62 000
|
70 000
|
70 600
|
76 800
|
65 100
|
3 кв. 2024
|
73 300
|
118 318
|
151 243
|
86 206
|
68 965
|
85 862
|
91 954
|
80 459
|
80 000
Рейтинг высокооплачиваемых вакансий от компаний, связанных лесной промышленностью:
- Водитель категории СЕ (вывозка леса), https://spb.hh.ru/vacancy/106946622, до 300 тыс. рублей, Красноярск.
- Маляр по дереву, https://spb.hh.ru/vacancy/106443948, до 300 тыс. рублей, Москва.
- Начальник участка (лесозаготовки), https://spb.hh.ru/vacancy/105887114, от 250 тыс. рублей, Братск.
- Оператор лесозаготовительной машины, https://spb.hh.ru/vacancy/105776226, до 400 тыс. рублей, Красноярск.
- Начальник отдела лесообеспечения и лесовосстановления, https://spb.hh.ru/vacancy/106388931, до 300 тыс. рублей, Североонежск (Архангельская область).
- Машинист бульдозера, https://spb.hh.ru/vacancy/106026368, от 210 тыс. рублей, Ачинск.
- Прораб, https://spb.hh.ru/vacancy/105689600, до 250 тыс. рублей, Петербург.
- Руководитель цеха лесопиления, https://spb.hh.ru/vacancy/106295727, от 200 тыс. рублей, Иваново.
- Механик по лесозаготовительной технике, https://spb.hh.ru/vacancy/106293237, от 196 тыс. рублей, Красноярск.
- Столяр-краснодеревщик, https://spb.hh.ru/vacancy/106637641, до 150 тыс. рублей, Химки.
- Паркетчик-краснодеревщик, https://spb.hh.ru/vacancy/106141762, до 200 тыс. рублей, Москва.