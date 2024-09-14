День работника леса: востребованные профессии и самые высокие зарплаты

Аналитики hh.ru в преддверии Дня работника леса выяснили, какие профессии в сфере лесной промышленности стали самыми востребованными в 2024 году, а также сколько можно заработать, работая на лесопромышленном предприятии.

Спрос

С января по август 2024 года российские работодатели, связанные с лесной промышленностью, деревообработкой, целлюлозно-бумажным, а также строительно-столярным производством, разместили на hh.ru более 37 тысяч вакансий, превысив прошлогодний рекорд спроса на 14%.

Основной объём вакансий у компаний приходится на целый ряд профессий, список которых сильно не меняется из года в год. При этом данный список всегда представляет собой серьёзный микс спроса: нужны и «синие», и «белые» воротнички. Лидируют по числу вакансий и как следствие спросу клиентские менеджеры (19%), водители (15%), продавцы (14%), а также операторы техники (11%), бухгалтеры (8%).

Примечательна динамика спроса в годовом выражении: аналитика показывает, что у предприятий из лесной промышленности меняется HR-стратегия. Так, у компаний на 130% выросло число вакансий для менеджеров по компенсациям, которые должны просчитывать составляющие по линии well being (забота о сотрудниках). Также на 21% увеличилось количество вакансий для специалистов по кадрам.

Компании стали явно больше уделять внимания продвижению своих услуг и продукции, потому что на 127% выросло число вакансий для руководителей отдела маркетинга, на 67% - для менеджеров продукта, на 37% - для маркетологов-аналитиков.

Зарплаты

Кроме спроса за год выросли и медианные зарплаты. Теперь средний предлагаемый доход достиг 73,3 тысячи рублей, что на 19%, или 11,5 тысячи больше, чем в 2023 году. Одни из самых высоких зарплат (в медиане) на данный момент традиционно предлагают московские компании (более 151 тысячи рублей). На втором месте – компании из Петербурга (более 118 тысяч) на третьем – работодатели ДВФО (почти 92 тысячи).

Динамика предлагаемой зарплаты в сфере леспрома, РФ (в руб.):

Россия Петербург Москва СЗФО ПФО УРФО ДВФО СФО ЮФО 1 кв. 2023 60 300 72 000 99 600 60 900 46 100 59 800 60 200 60 000 50 100 2 кв. 2023 59 800 71 400 97 300 64 800 49 500 53 500 60 500 54 700 52 800 3 кв. 2023 61 800 75 300 100 200 65 600 56 100 54 500 62 500 58 400 50 100 4 кв. 2023 66 700 79 600 107 400 70 200 61 800 60 200 62 500 60 600 54 600 1 кв. 2024 71 400 80 600 110 400 71 600 61 700 66 200 80 500 66 800 59 700 2 кв. 2024 72 900 86 200 114 000 70 600 62 000 70 000 70 600 76 800 65 100 3 кв. 2024 73 300 118 318 151 243 86 206 68 965 85 862 91 954 80 459 80 000

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий от компаний, связанных лесной промышленностью: