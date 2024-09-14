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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.24 12:00

День работника леса: востребованные профессии и самые высокие зарплаты

Аналитики hh.ru в преддверии Дня работника леса выяснили, какие профессии в сфере лесной промышленности стали самыми востребованными в 2024 году, а также сколько можно заработать, работая на лесопромышленном предприятии.

Спрос

С января по август 2024 года российские работодатели, связанные с лесной промышленностью, деревообработкой, целлюлозно-бумажным, а также строительно-столярным производством, разместили на hh.ru более 37 тысяч вакансий, превысив прошлогодний рекорд спроса на 14%.

Основной объём вакансий у компаний приходится на целый ряд профессий, список которых сильно не меняется из года в год. При этом данный список всегда представляет собой серьёзный микс спроса: нужны и «синие», и «белые» воротнички. Лидируют по числу вакансий и как следствие спросу клиентские менеджеры (19%), водители (15%), продавцы (14%), а также операторы техники (11%), бухгалтеры (8%).

Примечательна динамика спроса в годовом выражении: аналитика показывает, что у предприятий из лесной промышленности меняется HR-стратегия. Так, у компаний на 130% выросло число вакансий для менеджеров по компенсациям, которые должны просчитывать составляющие по линии well being (забота о сотрудниках). Также на 21% увеличилось количество вакансий для специалистов по кадрам.

Компании стали явно больше уделять внимания продвижению своих услуг и продукции, потому что на 127% выросло число вакансий для руководителей отдела маркетинга, на 67% - для менеджеров продукта, на 37% - для маркетологов-аналитиков.   

Зарплаты

Кроме спроса за год выросли и медианные зарплаты. Теперь средний предлагаемый доход достиг 73,3 тысячи рублей, что на 19%, или 11,5 тысячи больше, чем в 2023 году. Одни из самых высоких зарплат (в медиане) на данный момент традиционно предлагают московские компании (более 151 тысячи рублей). На втором месте – компании из Петербурга (более 118 тысяч) на третьем – работодатели ДВФО (почти 92 тысячи).

Динамика предлагаемой зарплаты в сфере леспрома, РФ (в руб.):

Россия

Петербург

Москва

СЗФО

ПФО

УРФО

ДВФО

СФО

ЮФО

1 кв. 2023

60 300

72 000

99 600

60 900

46 100

59 800

60 200

60 000

50 100

2 кв. 2023

59 800

71 400

97 300

64 800

49 500

53 500

60 500

54 700

52 800

3 кв. 2023

61 800

75 300

100 200

65 600

56 100

54 500

62 500

58 400

50 100

4 кв. 2023

66 700

79 600

107 400

70 200

61 800

60 200

62 500

60 600

54 600

1 кв. 2024

71 400

80 600

110 400

71 600

61 700

66 200

80 500

66 800

59 700

2 кв. 2024

72 900

86 200

114 000

70 600

62 000

70 000

70 600

76 800

65 100

3 кв. 2024

73 300

118 318

151 243

86 206

68 965

85 862

91 954

80 459

80 000

 

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий от компаний, связанных лесной промышленностью:

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