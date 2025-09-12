День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика

С января по август 2025 года российские работодатели разместили на hh.ru более 170 тысяч вакансий в сфере «Нефть и газ». По сравнению с прошлым годом потребность в новых специалистах и рабочих у нефтегазовых компаний выросла в целом по стране сразу на 36%.

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за восемь месяцев 2025 года и выяснили, какие зарплаты сулит работа в отрасли, легко ли построить карьеру в нефтегазовой сфере и как много женщин там работает.

Спрос на работников

Рейтинг наиболее востребованных профессий в нефтегазовой отрасли в 2025 году возглавляют электромонтажники, для работников этой профессии работодателей разместили более 37 тысяч вакансий в сфере нефти и газа. На втором месте по спросу оказались сварщики (10%, или почти 18 тысяч новых рабочих мест в отрасли), на третьем месте – разнорабочие (8%, или 13,5 тысячи вакансий) (наглядно на диаграмме 1).

География спроса в нефтегазовой отрасли очень разнообразна в 2025 году. Так, на первом месте по потребности в персонале за восемь месяцев этого года оказались нефте- и газодобывающие компании, офисы которых расположены в Москве (11 тысяч вакансий). На втором месте по доле вакансий – Башкирия (10 тысяч вакансий). Также в топ регионов по наибольшим кадровым голодом на новый персонал в сфере нефти и газа вошли Краснодарский край (4%, или более 7,5 тысячи вакансий), Татарстан (4%, или 7 тысяч), а также Санкт-Петербург (4%, и 7 тысяч вакансий) и ХМАО (3,7%, или 6,8 тысячи вакансий).

Зарплаты

Медианная предлагаемая зарплата в сфере «Нефть и газ» в целом по стране составляет 100 тысяч рублей. В разрезе других отраслей на данный момент отрасль занимает 8 место.

Наибольший доход на данный момент в отрасли предлагается в вакансиях для геологов – 174 тысяч рублей, причём для них предлагаемый доход за год вырос уже на 24 тысячи. На втором месте по уровню зарплат в отрасли – геодезисты (более 160 тысяч), на третьем – машинисты (154 тысячи рублей) (наглядно на диаграмме 2).

Динамика медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях отрасли «Нефть и газ», Россия, 2024-2025 год:

Профессия 2024 год 2025 год Динамика за год Геодезист 156 100 ₽ 160 500 ₽ 4 400 ₽ Геолог 150 000 ₽ 174 000 ₽ 24 000 ₽ Лаборант 52 800 ₽ 64 300 ₽ 11 500 ₽ Машинист 144 100 ₽ 154 000 ₽ 9 900 ₽ Научный специалист, исследователь 59 900 ₽ 72 000 ₽ 12 100 ₽ Начальник смены, мастер участка 89 900 ₽ 105 100 ₽ 15 200 ₽

Женский вопрос

Примечательно, что нефтегазовая отрасль становится с каждый годом всё более открытой для женщин-работниц. Так, по данным за первые 6 месяцев этого года работодатели по всей стране направили соискателям порядка 390 тысяч приглашений на собеседования или работу. По сравнению с первым полугодием 2024 года работодатели из сферы «Нефть и газ» стали приглашать женщин на работу или собеседования на 14% чаще.

Между тем, пока что в отрасли ещё сохраняется преимущественно мужской состав работников и соискателей. По данным hh.ru 2\3 работников в отрасли – мужчины. Они, как правило, занимают больше позиций как на рабочих, так и на руководящих должностях. В свою очередь доля женщин в отрасли достигла 27% - среди линейного персонала и лишь 15% - среди управленческого.

Примечательно, что даже в столько высокооплачиваемой отрасли как «Нефть и газ» женщины продолжают демпинговать, запрашивая зарплату ниже, чем мужчины. Так, в 2025 году средний ожидаемые зарплаты у женщин-соискательниц в сфере «Нефть и газ» составляют порядка 72 тысячи рублей (+2 тысячи рублей за год), мужчины запрашивают не менее 116 тысяч рублей (+11 тысяч рублей). Женщины-руководители в отрасли сейчас запрашивают порядка 110 тысяч рублей, мужчины – не менее 136 тысяч рублей.