День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль

Рейтинг наиболее востребованных профессий в нефтегазовой отрасли в 2024 году возглавляют машинисты, для работников этой профессии работодателей разместили более 5,2 тысячи вакансий в сфере нефти и газа. На втором месте по спросу оказались водители (7% или почти 4 тысячи новых рабочих мест в отрасли), на третьем месте – слесари (4%, или 2 тысячи вакансий).

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за восемь месяцев 2024 года и выяснили, какие зарплаты сулит работа в отрасли, легко ли построить карьеру в нефтегазовой сфере и как много женщин там работает.

Спрос на работников

С января по август 2024 года российские работодатели разместили на hh.ru более 192 тысячи вакансий в сфере «Нефть и газ». По сравнению с прошлым годом потребность в новых специалистах и рабочих у нефтегазовых компаний выросла в целом по стране сразу на 46%.

Рейтинг наиболее востребованных профессий в нефтегазовой отрасли в 2024 году возглавляют машинисты, для работников этой профессии работодателей разместили более 5,2 тысячи вакансий в сфере нефти и газа. На втором месте по спросу оказались водители (7% или почти 4 тысячи новых рабочих мест в отрасли), на третьем месте – слесари (4%, или 2 тысячи вакансий).

Топ-15 наиболее ценных для нефтегазовой отрасли профессий, Россия, 2024 год:

Профессия Доля вакансий в сфере «Нефть и газ» Машинист 10% Водитель 7% Слесарь, сантехник 4% Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 3% Разнорабочий 3% Начальник смены, мастер участка 3% Геолог 2% Сварщик 2% Электромонтажник 2% Инженер ПТО, инженер-сметчик 2% Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог 2% Сервисный инженер, инженер-механик 2% Инженер-энергетик, инженер-электрик 2% Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 2% Бухгалтер 1%

География спроса в нефтегазовой отрасли очень разнообразна в 2024 году. Так, на первом месте по потребности в персонале за восемь месяцев этого года оказались нефте- и газодобывающие компании из Республики Башкортостан (более 14 тысяч вакансий). Причем за год спрос на рабочие руки в этом регионе взлетел сразу на 59%. На втором месте по доле вакансий – Москва (13 тысяч вакансий), рост потребности в столице не такой выраженный (+15%). Также в топ регионов по наибольшим кадровым голодом на новый персонал в сфере нефти и газа вошли ХМАО (5% или более 10 тысяч вакансий), Петербург (5%, или 8 тысяч вакансий), Краснодарский край (4%, или 8 тысяч вакансий), Татарстан (4%, или 7 тысяч вакансий).

Кроме Башкортостана активный рост спроса на персонал в добычной отрасли в 2024 году зафиксирован в Петербурге (+21% новых рабочих мест), Татарстане (+39%), Самарской области (+55).

В целом по СЗФО работодатели разместили более 16 тысяч вакансий в нефтегазовой отрасли. По сравнению с прошлым годом востребованность новых работников в СЗФО выросла на 42%. Наибольшая доля рабочих мест в нефтегазовой отрасли Северо-Запада традиционно приходится на Петербург (53%), на втором месте по спросу на работников – Ленобласть (15%), на третьем – Коми (8% рабочих мест).

Активней других в СЗФО стали искать работников для нефтегазовой отрасли работодатели из Вологодской области: здесь число новых рабочих мест по сравнению с 2023 годом взлетело на 243% и большинство из этих вакансий по вахте.

Регион Доля вакансий в нефтегазовой отрасли СЗФО Динамика вакансий за год Санкт-Петербург 53% 21% Ленинградская область 15% 93% Республика Коми 8% 36% Архангельская область 5% 69% Вологодская область 5% 243% Мурманская область 4% 16% Новгородская область 3% 116% Калининградская область 3% 108% Псковская область 2% 102% Республика Карелия 2% 111% СЗФО - 42%

Зарплаты

Средняя предлагаемая зарплата в сфере «Нефть и газ» в целом по стране достигла 145 тысяч рублей, что на 51 тысячу больше, чем в конце лета 2023 года. Из-за столь активного роста предлагаемого дохода нефтегазовая отрасль в очередной раз стала одним из лидеров по уровню возможного дохода на рынке труда страны.

Женский вопрос

Примечательно, что нефтегазовая отрасль становится с каждый годом все более открытой для женщин-работниц. Так, по данным за первые шесть месяцев этого года работодатели по всей стране направили соискателям более 357 тысяч приглашений на собеседования или работу. Из всего этого объёма каждое третье приглашение на работу (27%) или более 98 тысяч офферов были отправлены именно женщинам-соискательницам. По сравнению с первым полугодием 2023 года работодатели из сферы «Нефть и газ» стали приглашать женщин на работу или собеседования на 43% чаще.

Между тем пока что в отрасли еще сохраняется преимущественно мужской состав работников и соискателей. По данным hh.ru 2\3 работников в отрасли – мужчины. Они, как правило, занимают больше позиций как на рабочих, так и на руководящих должностях. Между тем даже в такой достаточно специфичной отрасли есть ряд профессий, на которых чаще всего можно встретить именно женщин-работниц. Так, по данным «Газпром газомоторное топливо», на данный момент по профессии наполнитель баллонов* в компании трудится порядка 1 тысячи сотрудников, из которых большая часть (77%) — это женщины. Также еще одна распространённая профессия среди женщин в газовой отрасли – кассир. Кроме того, врачи и младший мед. персонал на промышленных нефтегазовых площадках также женщины.

Примечательно, что даже в столько высокооплачиваемой отрасли как «Нефть и газ» женщины продолжают демпинговать, запрашивая зарплату ниже, чем мужчины. Так, в 2024 году средний ожидаемые зарплаты у женщин-соискательниц в сфере «Нефть и газ» составляют порядка 70 тысяч рублей, мужчины запрашивают не менее 105 тысяч рублей (наглядно на диаграмме).