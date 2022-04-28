День работника скорой помощи: как и чем живёт эта служба в 2022 году

Сегодняшний день принято считать Днём рождения скорой медицинской помощи в России. К профессиональному дню тысяч работников службы скорой помощи эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, в каком состоянии эта сфера с точки зрения работы, какие зарплаты предлагают работникам, и кто стремиться попасть на эту службу.

Анализ вакансий, размещенных работодателями в целом по стране с начала текущего года показал, что число работных предложений для работников скорой медицинской помощи уменьшилось на 38% по сравнению с началом 2021 года. При этом в регионах СЗФО, наоборот, спрос на работников скорой помощи за год вырос на 36%.

На Северо-Западе лидерами по спросу на новых сотрудников в службе скорой помощи стали Мурманская область (+160% прироста вакансий за год), Архангельская область (+129% новых вакансий), Калининградская область (+100%), а также Петербург (+69%). Держится спрос на сотрудников скорой помощи в Коми (+27% новых вакансий с начала текущего года), а также в Новгородской области (+4%). При этом есть ряд регионов СЗФО, где спрос на новых работников данной службы, наоборот, упал: Карелия, Ленобласть, НАО и Псковская область – здесь в сумме прирост новых вакансий с начала года составляет менее 3%.

Топ востребованных профессий службы скорой помощи традиционен и не меняется из года в год. Работодатели всегда ищут водителей скорой, врачей и фельдшеров, медсестер, заведующих отделением скорой, а также врачей анестезиологов.

«Зарплата в медицинской сфере сильно зависит от специализации врача, стажа, от сложности выполняемой медиком работы, объемов труда, а также квалификации сотрудника. Также на зарплату могут влиять региональные коэффициенты. С этой точки зрения работать врачом в северных регионах страны выгоднее, чем на юге. Поэтому достаточно сложно указать конкретную сумму, которую предлагают в среднем за труд врачам. Между тем по конкретным профессиям службы скорой помощи всегда есть данные. Как правило, высокую зарплату на скорой предлагают врачам анестезиологам-реаниматологам (более 150 тысяч рублей). Часто их зарплата может быть выше, чем зарплата завотделением скорой (около 60 тысяч рублей в среднем)», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад (наглядно на диаграмме 1).

Между тем, несмотря на высокую востребованность, у работодателей число желающих работать в медицине не высоко. Так, в среднем на одну медицинскую вакансию регионах СЗФО откликаются 1–2 кандидата, что говорит о серьезнейшем дефиците кадров.

Наибольший интерес к работе в службе скорой помощи в СЗФО проявляют соискатели среднего и старшего возраста - 63% резюме приходится на соискателей и работников от 35 до 55 лет и старше. Причем чаще всего работу в этой области ищут мужчины со стажем работы от 6 лет – 55%. Зарплатные ожидания у соискателей на Северо-Западе, как правило, находятся на уровне от 60 тысяч до 70 тысяч рублей, что выше предложений на работодателей на 37%.

При этом несмотря на высокую оценку обществом труда медицинских работников и уважение к врачебным профессиям, сами работники этой сферы не всегда довольны своей профессией и работой. Так, в ходе недавнего опроса hh.ru 31% опрошенных представителей медицинской сферы заявили, что считают свою работу «рабским трудом», 23% думают, что их работа – «это трата времени и сил попусту». Для 15% сотрудников из сферы медицины их текущая работа временная и они не планируют там задерживаться. Между тем, конечно, есть и позитивные ответы. Так, для 19% представителей медсферы их работа – это любимое дело. 23% считают, что они своим трудом делают жизнь других людей лучше. 11% получают благодаря своей работе признание от других людей. 8% гордятся своей работой и профессией (наглядно на диаграмме 2).