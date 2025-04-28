День работника скорой помощи: мурманские врачи рассказали, что для них работа мечты и сколько они зарабатываютВ Мурманске готовится к открытию Губернаторский лицей, приём на обучение стартует 24 мая
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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.25 12:00

День работника скорой помощи: мурманские врачи рассказали, что для них работа мечты и сколько они зарабатывают

Топ востребованных профессий службы скорой помощи традиционен и не меняется из года в год. Работодатели всегда ищут водителей скорой, врачей и фельдшеров, медсестер, заведующих отделением скорой, а также врачей анестезиологов.

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, в преддверии Дня работника скорой помощи выяснили, в каком состоянии эта сфера с точки зрения работы, какие зарплаты предлагают работникам, а также как относятся к своей работники сами медики.

Спрос

Аналитика hh.ru свидетельствует, что за последний год в России вырос спрос на работников скорой помощи. За весь 2024 год российские работодатели разместили hh.ru более 3 тысяч вакансий, связанных с работой на скорой. Это на 5% превышает потребности рынка труда за весь 2023 год. Наибольшая доля вакансий за год для работников скорой была зафиксирована в Москве – на столицу приходится каждое третье предложение о работе или 28%. В Московской области работодатели разместили 20% от всего объема вакансий на скорой. На третьем месте – Петербург (6%).

Топ востребованных профессий службы скорой помощи традиционен и не меняется из года в год. Работодатели всегда ищут водителей скорой, врачей и фельдшеров, медсестер, заведующих отделением скорой, а также врачей анестезиологов.

Между тем, несмотря на высокую востребованность у работодателей, число желающих работать в медицине не высоко. Так, в среднем на одну медицинскую вакансию приходится 1–2 кандидата, что говорит о продолжающемся дефиците кадров (наглядно на диаграмме 1).

Зарплаты

Медианная предлагаемая зарплата работника скорой помощи в среднем по России по итогам за 2024 год достигла 80 тысяч рублей. При этом в начале 2025 года медиана предлагаемого дохода стала ещё выше: 88,3 тысячи рублей. Максимальные зарплатные значения в вакансиях, связанных со скорой помощью, сейчас находятся на уровне 200 тысяч рублей.

Рейтинг самых высоких зарплат в вакансиях, связанных с работой в скорой помощи, Россия, 2025 год:

  • Фельдшер скорой помощи, до 250 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118733412, Санкт-Петербург.
  • Фельдшер скорой медицинской помощи, Москва, до 250 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/118251618.
  • Врач анестезиолог-реаниматолог на скорую помощь, до 280 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115606575, Москва.
  • Врач скорой медицинской помощи, от 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/108957730, Краснодар.
  • Врач скорой медицинской помощи, до 250 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/117875804, Новороссийск.

Между тем наибольшие зарплаты работникам скорой были зафиксированы в вакансиях работодателей Магаданской области и Камчатского края (порядка 200 тысяч рублей). Зарплату в 180 тысяч рублей также можно найти в вакансиях ЯНАО, Коми, Дагестана, Карачаево-Черкессии, ХМАО и Хакасии. При этом это единичные и редкие вакансии для работников скорой помощи в этих регионах. Средняя зарплата, которую предлагают на скорой в Мурманской области – 64,5 тысячи. За год зарплаты в вакансиях для работников скорой помощи в регионе выросли на 13 тысяч рублей. 

Настроения работников

При этом несмотря на острую востребованность врачей и младшего медперсонала на российском рынке труда у самих медицинских работников настроение относительно работы не всегда положительное. Так, согласно опросу hh.ru, проведенному в 2025 году, лишь 22% представителей сферы «Медицина, фармацевтика» указали, что им очень нравится их работа, поставив 5 баллов из 5. А вот большая часть (35%) опрошенных работников медицинской сферы поставили своей работе «тройки». Между тем 46% респондентов-медиков признались, что хотели бы работать в государственной больнице. 39%, напротив, при прочих равных перешли бы работать в частную клинику. 11% представителей медсферы заявили, что хотели бы работать «на себя», открыв ИП или в статусе самозанятого.

Опрос hh.ru также показал, что для российских врачей работа мечты имеет как минимум три составляющие: уважение руководства, баланс личной жизни и работы, а также отсутствие задержек зарплаты (наглядно на диаграмме 2).

 

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