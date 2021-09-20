День рекрутёра: топ-10 фактов об HR-специалистах

В преддверии дня рекрутера, который отмечается 20 сентября, эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, какие зарплаты предлагают HR-специалистам, сколько хотят зарабатывать соискатели, а также на основе ряда исследований был подготовлен топ-фактов о специалистах сферы рекрутмента.

С начала года и по состоянию на середину сентября российским работодателям требуются более 183 тысяч специалистов, связанных с подбором, управлением и развитием персонала, тренингами, а также учётом кадров. Прирост вакансий по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – 106%. Максимальная потребность в рекрутерах зафиксирована у московских (26% от всего объёма вакансий на данный момент) и петербургских (10%) компаний, входят в топ-лидеров по числу вакансий также Краснодарская (4%), Свердловская (4%), Новосибирская и Нижегородская область, Татарстан (по 3% в каждом регионе).

В регионах СЗФО кроме Петербурга чаще других искали HR-специалистов компании из Калининградской области (более 1000 вакансий). Чуть меньше вакансий в Ленобласти (чуть более 800), в Мурманской области (более 400 вакансий). Сложнее всего найти работу в родном регионе рекрутерам из Ненецкого АО. Как можно увидеть на диаграмме, наибольший спрос на HR-специалистов в СЗФО был зафиксирован в мае по всех регионах, но максимальный в Петербурге (+394% по сравнению с маем 2020 года).

Жители СЗФО, претендующие на место HR-специалиста, разместили за последнее время более 19 тысяч резюме. Средняя ожидаемая зарплата у рекрутеров СЗФО около 50 тысяч рублей, что в целом соответствует предложениям работодателей (51 тысяча). В Петербурге предлагают зарплату немного выше – 55 тысяч. При этом уровень конкуренции среди рекрутёров Северо-Запада достаточно низкий около 3 резюме на вакансию, что говорит о нехватке соискателей на число открытых вакансий.

Рекрутёры — поистине уникальные люди, ведь именно эта профессия сочетает в себе глубокие знания человеческой натуры, предприимчивость, стрессоустойчивость, аналитический склад ума, целеустремленность. Вот несколько фактов о HR-специалистах на основе исследований hh.ru:

1. Большинство работающих в HR-сфере на Северо-Западе страны - женщины (82%), мужчин - 12%

2. 87% рекрутёров имеют высшее образование – это один из самых высоких показателей по сравнению с другими профсферами. Выше показатель лишь в юристов и научных работников (97%).

3. Рекрутинг достаточно «молодая» сфер – средний возраст соискателей в СЗФО от 26 до 35 лет (43%), ещё 35% находятся в возрасте от 36 до 45 лет.

4. 68% опрошенных рекрутеров хотят, чтобы их компании уделяли больше внимания развитию комфортной рабочей среды, 55% рекрутеров нужны программы карьерного роста, а 48% хотят, чтобы работодатели заботились об их психологическом здоровье

5. Каждый третий рекрутёр ежедневно перерабатывает по 1–2 часа. И по мнению 74% (это самый высокий показатель среди профессий) – это очень сильно сказывается на здоровье

6. 38% HR-специалистов, перенесших коронавирус, жалуются на быструю утомляемость, потерю памяти и обострение хронических заболеваний

7. 30% рекрутёров получали отказы в трудоустройстве из-за завышенных зарплатных ожиданий, но при этом они реже других получают отказы в трудоустройстве из-за возраста (лишь 4%)

8. 36% опрошенных HR-специалистов считают, что внешность имеет важное значение для построения карьеры в их сфере

9. Лишь 5% HR-специалистов признались, что у них на работе враждебная среда, 70% работают в дружелюбной или нейтральной атмосфере, при этом 20% рекрутеров чаще конфликтуют с руководителями, чем с коллегами

10. Каждый второй рекрутер в этом году планировали провести отпуск в путешествиях в России, ещё 25% на даче.