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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.21 15:00

День России торжественно отметили в Мурманском морском торговом порту

Уже ставший традиционным торжественный митинг, посвященный Дню России, прошел в Мурманском морском торговом порту. В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, министр внутренней политики Мурманской области Глеб Шинкарчук, исполняющий обязанности заместителя начальника Октябрьской железной дороги (по территориальному управлению) Алексей Мухин, исполнительный директор ООО «Мурманский балкерный терминал» Александр Мюллер и глава регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич.

«Мурманский морской торговый порт играет важную роль не только в жизни Мурманска, но и страны в целом. Поэтому и День России для нас является значимым государственным праздником. Мы рады, что такое знаковое событие, как поднятие флага прошло сегодня именно здесь, на территории предприятия. Поэтому еще раз хочу поздравить всех жителей города и области с нашим общим праздником - Днем России!» - выступил с приветственным словом генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

«Очень приятно и я благодарю руководство Мурманского морского торгового порта, что именно здесь, на градообразующем предприятии города Мурманска сегодня поднимается флаг России. У порта героическое прошлое! И мы гордимся теми достижениями и тем, что сейчас делается на предприятии. Поэтому хочется пожелать коллективу также успешно продолжать работать! С праздником всех!», -  поздравил во время мероприятия председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

«От лица губернатора и правительства Мурманской области хочу поздравить Вас с праздником! Хочу поблагодарить руководство порта в лице Алексея Евгеньевича Рыкованова, а также всех сотрудников предприятия. Год назад вы заложили очень хорошую традицию, которая несомненно будет продолжена, ведь именно здесь в годы Великой Отечественной войны благодаря самоотверженному труду работников порта удалось сохранить независимость нашего государства», - отметил министр внутренней политики Мурманской области Глеб Шинкарчук.

«Друзья, от лица компании «Российские железные дороги» поздравляю Вас с праздником. Желаю Вам и соответственно нам новых трудовых подвигов на благо нашей Родины!», - сказал и.о. заместителя начальника Октябрьской железной дороги (по территориальному управлению) Алексей Мухин.

После поздравительных слов флаг независимой России подняли генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов и глава регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич. В этот момент Иван Рыкованов и Дарья Панычева исполнили гимн России.

В рамках мероприятия мурманские портовики совместно с региональной командой «Молодежки ОНФ» подготовили флешмоб, выстроившись с шарами красного синего и белого цветов в российский триколор. А ребята из коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» подготовили творческий номер, станцевав с флагами Российской Федерации.

Напомним, торжественный митинг Общероссийского народного фронта в День России состоялся на территории Мурманского морского торгового порта впервые в 2020 году. Данная акция ОНФ направлена на формирование патриотизма и российской гражданской идентичности населения.

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