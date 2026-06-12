День России в Североморске начался с торжественного подъёма государственного флага Российской Федерации на флагштоке на мысе Алыш

Торжественное действо состоялось под государственный гимн нашей страны.

Одновременно на кораблях Северного флота были подняты флаг РФ, Андреевский флаг и флаги расцвечивания.

Торжественный момент разделили депутаты, общественники, юные североморцы. С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Андрей Федосеев: «Это праздник нашей Родины, её великой истории и великого будущего! Россия - это наша сила, наша гордость, наш общий дом!».

Команду на поднятие флага дал депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, сторонник партии «Единая Россия» Евгений Самородин.

- Сегодня одно из самых важных событий в моей жизни. Я поднимал такие флаги в детстве, когда был в лагере, потом на Северном флоте, когда служил, - поделился с журналистами Евгений Александрович. - Огромная честь быть сегодня с вами в этом городе, в котором я родился, и вновь, в День России, поднимать флаг нашей великой страны, великой сильной Родины. С праздником!

Чести поднять флаг страны были удостоены юнармеец Григорий Харченко и волонтёр София Майорова.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19767-gosudarstvennyy-flag-rossiyskoy-federacii-podnyat/