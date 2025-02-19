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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.25 14:30

День Российских студенческих отрядов» объединил более 200 студентов Мурманской области

В честь Дня российских студенческих отрядов (РСО), 17 февраля, в Мурманске состоялся праздничный концерт, который объединил на одной площадке более 200 студентов со всего региона. Организатором мероприятия выступило Мурманское региональное отделение РСО.

«Особенно радует, что с каждым годом отрядное движение в Мурманской области набирает обороты, привлекая все больше молодых людей. Это говорит о том, что ценности, которые несут в себе РСО, – труд, взаимопомощь, ответственность и патриотизм – по-прежнему актуальны и востребованы среди молодёжи», – сказал начальник отдела по работе со студенческой молодёжью Регионального центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи Артур Фортес.

В молодёжном пространстве «СОПКИ.21А», созданном в рамках стратегического плана «На Севере – жить», подвели итоги работы РСО Мурманской области за 2024 год. Лучшим признан студенческий педагогический отряд «Северное сияние», созданный на базе Мурманского педагогического колледжа.

Также на празднике наградили активных участников Молодёжной добровольно-патриотической акции «Кольский десант». В рамках «десанта» заполярные студенты безвозмездно помогают сиротам, пожилым людям и ветеранам, благоустраивают памятники и мемориалы, чистят снег и проводят мастер-классы и концерты для жителей Мурманской области. В 2025 году акция охватила одиннадцать муниципалитетов.

«Бесспорно, акция «Кольский десант» крайне важна. Она охватывает сотни жителей Мурманской области, которые не только получают всестороннюю помощь и внимание с вашей стороны, но и лично убеждаются в том, что бескорыстное добро живет в сердцах современной молодёжи», – отметила руководитель Мурманского регионального отделения РСО Полина Пэн.

Кроме того, в рамках мероприятия студенческий отряд проводников «Арктика» был отмечен Благодарственными письмами Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте. Награды вручены лучшим студентам за совместную работу по профилактике детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта и предотвращению вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Сотрудники ведомства отметили активную работу регионального отделения РСО с молодёжью и поздравили с 66-летием со дня образования самого крупного молодёжного движения в стране.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, присоединиться к движению и получить возможность участвовать в масштабных проектах может каждый. Для этого необходимо заполнить форму заявки в сообществе студенческих отрядов Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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