День российского кино отмечаем вместе с Мурманским областным художественным музеем

Мурманский областной художественный музей приглашает 27 августа в 15.00 в отдел народного искусства и ремёсел отметить День российского кино. Это праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто любит российское кино. Это самый популярный вид искусства и для взрослых, и для детей.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, участники мероприятия окунуться в волшебный мир кино, узнают об истории возникновения и развития российской киноискусства, поразмышляют о значении кинематографа в нашей жизни, поучаствуют в викторине «Отгадай кадр из фильма».

В заключение мероприятия участники сделают замечательного героя из советского мультфильма – Чебурашку.

Искусство кино продолжает формировать общественное мнение, вдохновлять и развлекать, объединять людей, а также служить связующей нитью между поколениями. Важно сохранять и развивать эту традицию, ведь кино — это язык, понятный всем, независимо от возраста, пола или происхождения.

Запись и информация по телефону 45-08-60. Мероприятие платное. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271637%2F25ff87f87cffdee43e