День российской науки: за год спрос на работников в сфере науки и образования вырос на 56%

Ко Дню российской науки, 8 февраля, эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, в каких работниках научной сферы нуждается российский рынок, кто интересуется наукой и образованием, а также какие зарплаты предлагают в научной сфере.

Ко Дню российской науки, 8 февраля, эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, в каких работниках научной сферы нуждается российский рынок, кто интересуется наукой и образованием, а также какие зарплаты предлагают в научной сфере.

Спрос на работников

С начала 2023 года российские работодатели разместили более 20 тысяч вакансий в сфере «Наука и образование». По сравнению с началом 2022 года спрос на таких работников вырос на 56% в целом по стране. Наибольшая доля вакансий в научной и образовательной области зафиксирована в Москве (каждая пятая вакансия), Санкт-Петербурге (10%), Московской области (6%), Краснодарском крае (5%) и Татарстане (4%). В этих же регионах наблюдается серьёзный прирост спроса на данных работников: в Москве прирост вакансий год к году +53%, в Петербурге +66%, в Московской области +25%.

Топ-10 регионов по доле вакансий в сфере «Наука и образование», январь-февраль 2023 год:

Регион Доля вакансий Прирост за год Самарская область 2% 12% Ростовская область 2% 61% Нижегородская область 3% 80% Новосибирская область 3% 80% Свердловская область 4% 81% Республика Татарстан 4% 36% Краснодарский край 5% 43% Московская область 6% 25% Санкт-Петербург 10% 66% Москва 21% 53%

По данным сервиса hh.ru «Карта вакансий», в регионах СЗФО наиболее активно с точки зрения публикации вакансии в сфере «Наука и образование», а также поиска новых работников в начала 2023 года оказались как онлайн-школы, так и государственные и частные учебные заведения, вузы, а также исследовательские центры. В лидерах по спросу на новых работников в СЗФО: «Uchi.ru», университет «ИТМО», Учитель для России, биотехнологическая компания «БИОКАД», онлайн-школа №1, «Skyeng», «Правое Полушарие Интроверта», «TutGood», «Валексвеб», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», ГК «Фармасинтез», «MAXIMUM EDUCATION», онлайн-школа «Тетрика», «ВЕРТЕКС», Некрасовский педколледж №1, онлайн-школа «Фоксфорд», частная школа «Взмах» и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава России».

Работодателям СЗФО с начала года уже требуется более 2500 новых специалистов из области образования, что также на 62% больше, чем в начале 2022 года. Таким образом, спрос на работников из научной сферы в СЗФО вырос сильнее, чем в среднем по стране. На Северо-Западе страны в лидерах по спросу на преподавателей и научных работников – Петербург, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Архангельская область и Карелия.

В топ наиболее востребованных специалистов у работодателей из научной и образовательной сфер сейчас входят преподаватели различных школьных дисциплин, преподаватели гуманитарных наук, лингвисты и преподаватели иностранных языков, специалисты дошкольного образования, а также преподаватели в области инженерных наук.

Зарплаты

Зарплаты в образовательной и научной сфере напрямую зависят от уровня и специализации работников. Аналитика сервиса «Банк данных зарплат» показывает, что специалист по воспитательной работе в России в среднем получает от 27500 рублей, ведущий специалист по научно-методической работе может заработать до 99000 рублей, специалист по обучению иностранным языкам в среднем в месяц получает до 51000 рублей, специалист по лабораторным исследованиям может зарабатывать до 54000.

Диапазон зарплат в вакансиях сферы «Наука и образование», январь-февраль 2023, в руб.:

Санкт-Петербург 35 025 - 70 000 Калининградская область 25 000 - 51 724 Вологодская область 18 000 - 34 483 Ленинградская область 28 736 - 51 724 Мурманская область 38 000 - 55 172 Псковская область 20 694 - 55 747 Архангельская область 33 000 - 68 966 Республика Коми 41 793 - 68 966 Новгородская область 27 586 - 40 000 Республика Карелия 28 736 - 56 897 Ненецкий АО 68 966 - 68 966

Кто ищет работу в сфере образования и науки

Зарплатные предложения работодателей устраивают далеко не всех кандидатов. Так, на предлагаемую в вакансиях зарплату от 30000 до 40000 рублей в среднем по стране согласны лишь 14% соискателей из сферы науки и образования, что на 1% меньше, чем в 2022 году. При этом каждый пятый (21%) россиянин, претендующий на работу в научной и образовательной сфере, хочет зарабатывать больше: до 60000 рублей. Ещё 14% (+2% за год) запрашивают зарплату до 80000 рублей. Каждый десятый (9%) представитель научной и образовательной сферы хочет зарплату до 100000 рублей, ещё столько же – до 300000.

Сфера образования и науки остаётся преимущественно «женским» сектором на рынке труда: 73% соискателей в целом по России – женщины. Также в область образования и науки, как правило, стремятся соискатели среднего и старшего возраста: 48% соискателей находятся в возрасте до 45 лет, ещё 11% резюме разместили кандидаты до 55 лет, на молодое поколение соискателей (до 25 лет) приходится лишь 15% резюме.

Судя по числу резюме, россиян интересует работа в научной и образовательной сфере в качестве учителей, преподавателей, научных специалистов и исследователей. Также в топ самых популярных у соискателей входят профессии бизнес-тренера и психолога (наглядно на диаграмме).