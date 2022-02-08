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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.22 12:00

День российской науки: за год спрос на работников в сфере науки и образования вырос на 75%, а зарплата лишь на 4%

Ко дню российской науки, 8 февраля, эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, какие специалисты в научной сфере наиболее востребованы у работодателей, сколько им готовы платить, а также что в планах на 2022 год есть у соискателей из научной сферы.  

С начала 2022 года российские работодатели разместили более 15 000 вакансий, связанных со сферой науки и образования, за год спрос на работников в научной сфере вырос на 75% в целом по стране. Наибольший спрос в специалистах из образовательной отрасли испытывают работодатели из Москвы и области, а также Санкт-Петербурга и Краснодарского края (подробно на диаграмме).

Работодателям СЗФО с начала года уже требуется более 2300 новых специалистов их области образования. В лидерах по спросу на таких специалистов – Петербург, Ленобласть, Калининградская, Архангельская область и Карелия. Интересно, что спрос на работников из научной сфере в СЗФО вырос сильнее, чем в среднем по стране, а именно на 123% по сравнению с прошлым годом.

В топ наиболее востребованных специалистов в научной и образовательной сфере на данный момент входят преподаватели различных школьных дисциплин, преподаватели гуманитарных наук, лингвисты и преподаватели иностранных языков, специалисты дошкольного образования, а также преподаватели в области инженерных наук.

За год работодатели также увеличили среднюю предлагаемую зарплату в вакансиях для кандидатов из сферы образования, хотя и не так сильно, как, например, для курьеров (ранее hh.ru сообщал, что курьер в регионах СЗФО зарабатывает почти в 2 раза больше учителя). На данный момент средняя зарплата в вакансиях в образовательной сфере по России около 47500 рублей, что лишь на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. В регионах СЗФО зарплата для соискателей в сфере образования и науки выросла чуть больше – на 10% - до 51500 рублей, в Петербурге - до 56500 рублей.

Между тем зарплатные предложения работодателей устраивают далеко не всех кандидатов. Так, на среднюю предлагаемую в вакансиях зарплату от 30  до 40 тысяч рублей в среднем по стране согласны лишь 15% соискателей из сферы науки и образования. Каждый пятый (21%) россиянин, претендующий на вакансию в научной и образовательной сфере, хочет зарабатывать больше (до 60 тысяч рублей), ещё 12% ожидают зарплату до 80 тысяч рублей.  

Интересны и планы соискателей на 2022 год. Так, в ходе опроса hh.ru 78% респондентов, в том числе из области науки и образования, заявили, что хотят сменить работу в этом году, а 57% планируют сменить сферу профессиональной деятельности или возможно уйти из профессии.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере «Наука и образование»:

  • Автор письменных работ по филологии, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50978644, Архангельск;
  • Спикер по государственным и корпоративным закупкам, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51021125, Уфа;
  • Преподаватель робототехники, до 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50963868, Елабуга;
  • Директор научно-технического центра (НИОКР), от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51255987, Новосибирск;
  • Начальник лаборатории биотехнологий, от 120 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51040390, Новосибирск;
  • Преподаватель английского языка, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51766350, Сочи;
  • Старший научный сотрудник, (Генная терапия), до 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49685864, Сочи;
  • Разработчик алгоритмов глубокого машинного обучения, до 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51414900, Москва;
  • Преподаватель русского языка как иностранного, до 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/52127724, Санкт-Петербург;
  • Детский психолог / нейропсихолог, до 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51260952, Москва;
  • Преподаватель курсов по аналитике, до 160 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51270334, Санкт-Петербург;
  • Преподаватель электроавтоматики / электромеханики, до 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50871261, Санкт-Петербург.

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