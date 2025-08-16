День рождения русской тельняшки отмечаем вместе с областным художественным музеем

Мурманский областной художественный музей 17 августа в 13.00 приглашает на тематическое мероприятие «Тельняшка-матросская рубашка», посвящённое Дню рождения русской тельняшки.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, в России существует много интересных праздников, есть и такой – День рождения русской тельняшки, который отмечается 19 августа. На встрече вы узнаете историю появления тельняшки и, что значат её знаменитые полоски. Проследим её путь в Россию. Поговорим об особенном отношении и значении тельняшки для русского человека. И узнаем, как завоевала эта полосатая рубаха популярность в мире моды сегодня.

В завершение станцуем знаменитый матросский танец «Яблочко» и сделаем своими руками небольшую открытку «С днём рождения, тельняшка!» в смешанной технике.

Информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58.

Мероприятие платное. (6+)