День рыбака - в условиях пандемии

Сегодня в России отметят День рыбака – праздник рыбной промышленности, сотрудников рыбных инспекций, отраслевой науки, а также многомиллионной армии рыбаков-любителей. День рыбака отмечается в нашей стране во второе воскресенье июля, в этом году праздник приходится на 12 июля.

Надо отметить, что рыбохозяйственная отрасль России, как и все другие, в этом году оказалась подвержена влиянию коронавируса, однако в целом можно говорить, что она справилась с вызовами: критических проблем нет, объёмы вылова растут, повышается и экспорт.

Рыболовство играет важную роль как в целом в российской экономике, так и в жизни многих российских регионов, и пандемия не изменила этого. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью РИА «Новости» отмечает: в условиях коронавируса отрасль работает стабильно. «Несмотря на пандемию, нами была организована работа и с рыбаками, и с Роспотребнадзором. Во многом по этой причине у нас не было серьёзных случаев, которые могли повлиять на отрасль. Но мы, тем не менее, не теряем бдительности», — сказал Шестаков.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев указывает, что даже в период карантина промысел и переработка рыбы в России не приостанавливались. «В море и на береговых предприятиях, чтобы не допустить дефицита рыбы и рыбопродукции в России, трудилось около 100 тысяч человек», — говорит он.

Зверев отметил, что коронавирус не оказал негативного влияния на результативность российского промысла. Так, по данным Росрыболовства, по состоянию на 8 июля вылов водных биоресурсов составил 2,641 миллиона тонн, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ВАРПЭ прогнозирует, что в 2020 году российские рыбаки увеличат вылов до 5,2 миллиона тонн, причём половина этого объёма поступит на внутренний рынок. Зверев также отмечает, что рост объёмов вылова по итогам первых шести месяцев года - не типичная для мировой рыбной индустрии ситуация.

Своеобразным подарком для рыбаков Северного бассейна можно считать, подписанное в преддверии праздника постановление губернатора Мурманской области об отмене обязательной 14-дневной самоизоляции для членов экипажей, прибывших из других регионов страны. Теперь им необходимо заранее сдать анализ на коронавирус и перед входом на судно иметь отрицательные результаты теста.

А как мурманчане отмечали этот праздник год назад, когда ещё пандемией и не пахло, можно посмотреть на нашем сайте.