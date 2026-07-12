День рыбака – 2026 в Мурманской области празднуют два дня!

На два дня морвокзал Мурманска стал основной площадкой масштабного празднования Дня рыбака. Вчера, в первый день, праздник здесь посетили более 2 тысяч гостей.

Шатры с тематическими мастер-классами приняли порядка 200 ребят, а самой популярной детской зоной стал аттракцион-бассейн «Ловись рыбка».

Большую популярность и полную загрузку в первый день получили прогулки по Кольскому заливу. Скоростной катер отправлялся прямо от причала у ледокола «Ленин».

Шесть часов живой и электронной музыки под незаходящим солнцем создали неповторимую атмосферу на главной сцене. А самые активные гости праздника получили призы от Агентства по развитию туризма и продвижению Мурманской области: сертификат на фридайвинг и билеты на семейный фестиваль северной культуры «Имандра» в Мончегорске.

12 июля северян ждёт не менее насыщенная программа и настоящий «Рыбный переполох».

С 12.00 на Морвокзале начнет работу фудкорт с коптильней и ярмарка «Наша Рыба». На открытой кухне каждый сможет приготовить и продегустировать любимые рыбные блюда. В 13.00 приглашаем всех на открытый диалог с Алексеем Осипенко, капитаном рыболовецкого судна - участника Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота. Продолжат свою работу и шатры с творческими занятиями.

Главным зрелищем второго дня станет конкурс костюмов «Рыбный переполох». Авторы лучших идей получат денежные призы: 50, 30 и 15 тысяч рублей. Праздничное дефиле начнётся в 15.00, награждение победителей - в 17.00.

Музыкальные хедлайнеры Дня рыбака - уникальный проект «Хор на весь двор» (начало выступления в 17.20) и зажигательный коллектив «Мамульки Бенд» (начало выступления в 19.30).

Вторая площадка праздника - Полярная ярмарка на улице Воровского. Там будут работать интерактивные зоны, состоится танцевальный мастер-класс, подготовлена музыкальная программа.

Фото (Дмитрий ДУБОВ): https://gov-murman.ru/info/news/571023/#&gid=1&pid=3