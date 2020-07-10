День рыбака – профессиональный праздник в сухих цифрах Мурманскстата

Рыбная отрасль Мурманской области занимает видное место в продовольственном комплексе страны и является важным источником обеспечения населения продуктами питания. На долю региона в 2019 году приходилось 13 процентов общего объёма производства переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков в России.

В 2019 году в регионе занимались рыболовством 103 предприятия и организации, переработкой рыбы – 31.

Как сообщает Т.С. Куликова, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, более 60 процентов продукции рыболовства было произведено субъектами малого предпринимательства. В рыбопереработке основная доля производства (более 75 процентов) приходилась на крупные предприятия.

В 2019 году в Мурманской области было выпущено 545,5 тысячи тонн переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков, что на 1,3 процента больше, чем в 2018 году. Основная доля от общего объёма выпущенной рыбной продукции – почти 81 процент – пришлась на мороженую рыбу; чуть менее 7 процентов – на филе рыбное мороженое; 1,2 процента – на рыбные консервы.

В рыболовстве в прошлом году трудились 5,5 тысячи человек (свыше 2 процентов от среднесписочной численности работников организаций Мурманской области). На береговых предприятиях по переработке рыбы работала 1,0 тысяча человек (менее 1 процента).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в рыболовстве в 2019 году была одной из самых высоких в регионе и составила 163 тысячи рублей, что в 2,6 раза больше средней по области. Заработная плата на береговых рыбообрабатывающих предприятиях, напротив, была почти на четверть ниже средней по области и составила 48,9 тысячи рублей.