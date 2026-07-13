День рыбака в Мурманске: уха для всех и больше 10 тысяч гостей

День рыбака в Мурманске, собравший за два дня больше 10 тысяч северян, прошел в лучших традициях празднования: от щедрого угощения до костюмированного шоу. Площадками мероприятия стали Морвокзал и ярмарка на улице Воровского.

С главной сцены к представителям отрасли и гостям праздника обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«День рыбака для нашей области этот праздник поистине народный и для многих семейный. У нас огромное количество людей трудится на рыболовецком флоте, и, конечно, немало азартных рыбаков-любителей. Благодаря вашему труду и профессионализму Мурманская область остаётся одним из лидеров рыбохозяйственного комплекса России. Отрасль показывает серьёзные достижения и победы. Каждая 11-я тонна выловлена в Мурманской области. За первые 5 месяцев текущего года экспортная выручка выросла на 50%. Это наша общая гордость», - сказал глава региона.

Главным героям праздника - передовикам рыбной отрасли вручили Благодарности и Благодарственные письма губернатора Мурманской отрасли.

Верность кулинарным канонам стала визитной карточкой торжества. В лучших традициях гостеприимства всех гостей угощали наваристой ухой, а на открытой кухне под руководством опытных поваров каждый мог приготовить и продегустировать любимые рыбные блюда.

Продолжением гастрономической темы стала давно полюбившаяся северянам ярмарка «Наша рыба», по традиции собравшая огромное число покупателей.

Одним из самых ярких моментов Дня рыбака стал конкурс костюмов «Рыбный переполох». Это тоже дань традициям, ведь раньше празднование не обходилось без зрелищных костюмированных представлений.

«Празднование Дня Рыбака проходило с костюмами, и даже с шествием по стадиону Профсоюзов. Поэтому в этом нашем мероприятии есть некая дань традициям. И судя по тому, какие потрясающие костюмы мы сегодня увидели, это оказалось очень востребовано», - отметила Александра Кондаурова.

Особую атмосферу создавала живая музыка: звучали в том числе любимые всеми с детства песни о рыбаках и море. И здесь организаторы обратились к еще одной доброй традиции - петь всем вместе. С этой задачей блестяще справились хедлайнеры вечера - уникальный проект «Хор на весь двор», который вовлек в выступление всех гостей морвокзала.

Особое внимание на празднике уделили связи между старшим и младшим поколениями. В программе работали мастер-классы и активности для всех возрастов. Символом этого единства стал открытый диалог с Алексеем Осипенко, капитаном рыболовецкого судна.

Дня рыбака отметили и другие муниципалитеты. Так, в Кольском округе, в селе Минькино, прошёл «Треска-фест» — главной интригой стали соревнования за звания «Лучший рыбак-2026» и «Лучшая уха-2026». На берегу Белого моря в Терском округе состоялось одно из самых ярких и долгожданных событий лета — фестиваль «Серебро» и 27-я традиционная Поморская гребная регата. В Зеленоборске в эти выходные прошёл праздник «Клёвое настроение», собравший гостей на активности и соревнования.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571049/#&gid=1&pid=23