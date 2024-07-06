Мурманская область. Арктика (16+)06.07.24 10:30
День семьи, любви и верности юные мурманчане встречают с радостью
В Мурманске сотрудники ДК «Первомайский» вчера провели развлекательную программу, посвящённую Дню семьи, любви и верности.
Энергичный аниматор провёл для ребят интересные эстафеты с ромашками и крендельками.
Как сообщает администрация города Мурманска, особенный интерес у юных мурманчан вызвали живопись на мольбертах и рисование на асфальте цветными мелками. Также всем желающим наносили аквагрим, давали мастер-класс по изготовлению ромашки из бумаги.
А 6 июля в 15.00 ДК «Первомайский» (мкр. Абрам-Мыс, ул. Лесная, 39) приглашает мурманчан принять участие в ещё одной развлекательной программе, приуроченной к светлому семейному празднику.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28040&page=1
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Так держать
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