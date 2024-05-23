День северной ходьбы пройдёт 26 мая в Мурманской области

26 мая на Поморской набережной в Коле состоится День северной ходьбы.

Участников ждут несколько интерактивных площадок с аквагримом и мастер-классами, пройдёт «Зарядка с чемпионом», которую проведет призёр Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира Лариса Круглова.

Юные любители спорта продемонстрируют выступления на мини-питбайках, примут участие в массовых стартах на беговелах и велосипедах. Взрослые участники пройдут обучение по технике северной ходьбы под руководством тренера проекта «Бодрое воскресенье» Екатерины Шевяковой. Все желающие смогут принять участие в массовом старте на дистанции 1,5 км.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, торжественное открытие мероприятия начнётся в 12.00.

Все участники будут награждены памятными дипломами.

Фото: https://gov-murman.ru