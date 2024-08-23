День шахтёра: сколько может заработать шахтёр Заполярья в 2024 году

Спрос на шахтёров у мурманских предприятий вырос на 27% за год. Мурманская же область среди регионов СЗФО сейчас находится на 1 месте по востребованности шахтёров. За год спрос на этих специалистов вырос на 27%.

Аналитики hh.ru в преддверии Дня шахтёра выяснили, что спрос на специалистов одной из самых опасных профессий не ослабевает, параллельно росту спроса компании наращивают и зарплаты.

В список регионов с наибольшим спросом на шахтёров (горнорабочих очистного забоя, машинистов горно-выемочных машин и т.д.) в 2024 году входят Кемеровская область: на этот регион приходится каждое четвёртое рабочее место в шахтном деле, или 25% вакансий с начала года.

На втором месте по спросу на шахтеров – Красноярский край, на этот сибирский регион приходится 5% вакансий от всего объёма по стране.

На третьем месте – Башкортостан (4%). Также проще всего найти работу шахтёром в Новосибирской области, Якутии, Ростовской области, Забайкалье, Хабаровском крае, а также Иркутской и Свердловской области.

В регионах СЗФО тоже есть спрос на шахтёров. С начала года компании СЗФО искали более 500 новых шахтёров, что на 76% больше, чем в 2023 году. Наибольшая доля вакансий и потребность в шахтёрах сейчас зафиксирована в Мурманской области – на этот регион приходится каждое третье рабочее место для шахтера в СЗФО. Спрос на шахтёров у мурманских предприятий вырос на 27% за год. Мурманская же область среди регионов СЗФО сейчас находится на 1 месте по востребованности шахтёров. За год спрос на этих специалистов вырос на 27%.

Максимальная зарплата, которую можно найти в вакансиях для шахтёров в Мурманской области, достигла 350 тысяч рублей. Также в северном регионе прямо сейчас ищут проходчика, которому готовы предложить доход до 250 тысяч рублей (наглядно на диаграмме).

Одним из самых важных критериев для работодателей, нанимающих шахтёров, является опыт работы кандидатов. 60% предложений о работе доступны соискателям со стажем 1-3 года, что на 103% больше, чем в прошлом году. Также компании стали на 121% чаще стали предлагать шахтёрам работу по вахте. При этом в целом шахтёрская профессия в больше чем в половине случаев предполагает именно вахтовый метод работы.

Рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами для шахтеров в 2024 году: