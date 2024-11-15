Кошелёк: в магазинах Мурманской области и страны цены на овощи поползли вверхВ Мурманске стартовал ежегодный 24-й конкурс для студентов организаций высшего и среднего профессионального образования
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.11.24 12:00

День шоппинга: сколько жители СЗФО тратят на одежду и аксессуары в 2024 году

Всемирный день шопинга, который отмечали  11 ноября, не является традиционным праздником, но это отличный повод, чтобы узнать, как много средств тратят местные жители на одежду и другие личные вещи. Данные собраны на основе опроса, который был проведен аналитиками hh.ru осенью 2024 года.

Исследование показывает, что в 2024 году 60% местных респондентов, прошедших опрос, тратят часть своей ежемесячной зарплаты на одежду и обувь. Причём за год доля таких респондентов выросла на 10 п.п. При этом лишь 11% опрошенных заявили, что одежда и обувь являются одной из самых больших статей расходов в их бюджете.

Примечательно, что в случае нехватки средств местные респонденты в первую очередь отказываются именно от покупки одежды и аксессуаров – об этом заявили сразу 83% респондентов. Важно, что за год доля таких граждан упала на 10 п.п. То есть ранее люди были более категоричны относительно одежды и быстрее принимали решение отказаться от покупки, в случае нехватки денег.

В региональном разрезе больше других тратят кровные средства на одежду, аксессуары, украшения и обувь жители Алтайского края (74%), Тюменской области (74%) и Кемеровской области (72%). Близко к ним по тратам на внешний вид оказались жители Башкирии и Ленобласти (по 70%). А вот меньше других в России готовы отдавать денег за одежду и обувь респонденты из Омской области (52%), ХМАО (56%) и Воронежской области (56%).

Судя по итогам опроса hh.ru, в разрезе профессиональных сфер больше других следят за внешним видом и вкладываются в свой лук топ-менеджеры (сразу 77% положительных ответов). Любят порадовать себя покупками бухгалтеры и финансисты (74%), маркетологи и пиарщики, работники ритейла (74%) и представители сферы «Строительство и недвижимость» (71%). А вот реже других тратят деньги на одежду и другие похожие покупки респонденты из сферы «Искусство и масс-медиа» (лишь 40% положительных ответов) и рабочие (45%).

Интересно, что в разрезе возраста большая часть тех, кто тратит деньги на одежду в этом году пришлась на респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (сразу 70% положительных ответов от людей этого возраста).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)IT-компании — лидеры по объёму спроса на специалистов в области ИИ
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
13.11.24 10:55
Мне понятны желания депутатов Госдумы, но удивляет маниловщина граждан. Россия ведёт СВО, люди гибнут там, им нужна поддержка и помощь, а народ хочет больше отдыхать. Жуть! Мне больше нравится пред
Комментарий к новости:Опрос: многие мурманчане поддерживают предложение депутатов Госдумы о выходном дне 28 декабря
Кирилл Брагин
08.11.24 10:20
На деле картина намного хуже это точно, но и собирать такие данные очень непросто. По крайней мере ясны основные источники сливов, и банки типа Сбера на удивление далеко не такой большой процент заним
Комментарий к новости:Основными источниками утечек личных данных россиян стали интернет-магазины и медучреждения
Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Комментарий к новости:За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире16:10«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области и страны цены на овощи поползли вверх-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены снижаются, курс доллара США умеренно колеблется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Изменились границы в зоне деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В Вологде состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по образованию и высшей школе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика