Лишь каждый девятый россиянин решается разыграть коллег 1 апреля. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Сегодня только каждый девятый россиянин признается, что разыгрывает коллег 1 апреля (11%). Мужчины шутят чаще женщин (19% против 5%), а сотрудники старше 35 лет — активнее молодёжи (15% против 5%).

Объектом розыгрыша хотя бы раз становился каждый шестой россиянин (16%).

Тех, кто хоть раз решился подшутить над руководителем, — лишь 8%. На такой шаг чаще идут мужчины, чем женщины (11% против 6%), молодёжь и те, чей доход менее 50 тысяч рублей. Любопытно, что в 7% случаев инициатором шуток выступал сам руководитель. Объектами таких подколов чаще становились мужчины и сотрудники с доходом от 100 тысяч рублей.

Россияне позитивно относятся к «милым, добрым шуткам» со стороны коллег, таким, которые «поднимают весеннее настроение и способствуют сплочению коллектива».

Однако традиция постепенно забывается — 15 лет назад розыгрыши на работе были в значительно популярнее. День смеха теряет свою актуальность в корпоративной среде. Вероятно, это связано с изменениями в бизнес-культуре и стремлением к профессиональной сдержанности.

Время проведения опроса: 26—28 марта 2025 года.