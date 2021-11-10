День сотрудника органов внутренних дел отметили в Мурманске у Вечного огня

В Мурманске у мемориала «Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга», расположенного рядом с административным зданием областного УМВД, в ознаменование праздника прошли торжественные мероприятия. У Вечного огня в почётный караул заступили бойцы отряда специального назначения УНК УМВД России по Мурманской области «Гром».

У Вечного огня в почётный караул заступили бойцы отряда специального назначения МВД «Гром». Андрей Чибис и начальник УМВД РФ по Мурманской области генерал-майор Виталий Зайков возложили к памятнику цветы и почтили память погибших сотрудников правоохранительных органов минутой молчания.

«Искренне поздравляю всех сотрудников полиции Кольского Заполярья с праздником и благодарю за по-настоящему доблестную службу в наших непростых условиях! Желаю здоровья, счастья близким и успехов в работе!», – сказал губернатор.

Цветы к мемориалу также возложили действующие сотрудники и ветераны УМВД, мурманчане, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Официально годом создания мурманской милиции считается 1938 год, когда было создано Управление НКВД по Мурманской области. До этого времени созданные структурные управления органов внутренних дел в Заполярье не являлись самостоятельными и входили в состав либо Архангельского, либо Ленинградского управлений рабоче-крестьянской милиции.

Фактически же на Мурмане милиция появилась ещё в марте 1917 года. Милиционеры избирались путем открытого голосования на собраниях предприятий и лесопильных заводов. Обстановка же требовала создания штатных органов охраны общественного порядка, однако этому процессу помешали гражданская война и иностранная военная интервенция. Штатный аппарат милиции был создан только после изгнания интервентов и разгрома белогвардейцев, когда на территории региона была установлена советская власть. Это произошло в результате вооруженного восстания в столице Заполярья 21 февраля 1920 года.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, 28 мая 1938 года была образована Мурманская область. Именно в этот день впервые в истории Кольского Заполярья было создано областное управление органов внутренних дел как самостоятельная структурная единица. Приказ № 338 о создании Мурманского областного управления НКВД СССР был подписан народным комиссаром внутренних дел СССР генеральным комиссаром государственной безопасности Ежовым в Москве. Местом дислокации вновь созданного управления был определен Мурманск.

Первым руководителем областного управления стал И.В. Репин. В областном центре были созданы три городских и одно портовое отделение милиции. На территории области стали функционировать 4 городских отдела милиции (Кандалакшский, Кировский, Мончегорский, Полярный) и 6 районных (Кольский, Полярный, Териберский, Ловозерский, Саамский, Терский). Кроме того, в состав Кандалакшского городского и Кольского районного отделов входили два поселковых отделения - Нивастроевское и Мурмашинское.

Структура Заполярной милиции на протяжении всех последующих лет развивалась и многократно перестраивалась. Усложнялись задачи, стоящие перед Управлением МВД России по Мурманской области, качественно и количественно менялся личный состав сотрудников, но сохранялось главное - высокий профессионализм, выдержка и самоотдача, без которых невозможно оправдать высокое доверие народа, обеспечить безопасность и спокойствие жителей Кольской земли.