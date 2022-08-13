День строителя: в каких условиях трудятся строители, а также в каком состоянии отрасль

Эксперты hh.ru в преддверии Дня строителя выяснили, в каких условиях трудятся сотрудники строительного сектора, а также в каком состоянии находится отрасль летом 2022 года.

Условия работы

В ходе опроса hh.ru выяснилось, что в среднем работники строительной сферы трудятся от 8 до 10 часов ежедневно. Ещё каждый десятый строитель (12%) работает более 10 часов в день. 34% представителей строительного сектора оценивают условия труда на своей работе на три балла из пяти, ещё 33% поставили оценку «4» условиям труда на работе и лишь 17% поставили «5».

Строители активно отстаивают свою позицию в улучшении условий труда: 69% опрошенных были инициаторами улучшения условий на рабочем месте, при этом 40% из них смогли добиться частичных улучшений.

Судя по данным опроса, работодатели из строительной сферы чаще всего обеспечивают своих работников такими условиями труда как: обеденный перерыв, больничный и отпуск по ТК РФ, спецодежда, хорошее освещение и комфортная температура на рабочем месте. А вот реже всего респонденты отмечали такие условия труда как хорошая вентиляция, низкий уровень шума и корпоративные мероприятия.

Состояние отрасли

Строительная отрасль страны на данный момент - лидер по росту числа новых вакансий и спросу на работников: +40% новых вакансий по сравнению с июлем 2021 года. Наибольший прирост вакансий год к году в строительном секторе зафиксирован в Магаданской области (в 2,3 раза), Ингушетии (в 1,8 раз) и Хакасии (в 1,4 раза). Динамика вакансий на Северо-Западе страны по итогам июля также достаточно внушительная: +28,6%. В лидерах по спросу на новых сотрудников в СЗФО Псковская область (+110% вакансий по сравнению с прошлым годом).

Динамика вакансий за июль 2022 к июлю 2021, сфера «Строительство, недвижимость», регионы СЗФО:

Псковская область 110% Ненецкий АО 90,3% Республика Карелия 82,9% Новгородская область 82,1% Ленинградская область 79,6% Республика Коми 74,3% Архангельская область 56,5% Мурманская область 26,5% Калининградская область 23,9% Санкт-Петербург 17,8%

Зарплаты

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях строительной отрасли на данный момент - 61497₽. В регионах СЗФО средняя зарплата в строительстве выше - 65729₽, что на 1% больше, чем в прошлом году. Сильнее всего за год доход на Северо-Западе вырос в строительных вакансиях Калининградской области (+4 п.п. с 48666₽ до 50700₽), Петербурга (+3 п.п. с 67500₽ до 69500₽), а также Ленобласти (+3 п.п. с 55300₽ до 57000₽).

При этом одни из самых высоких зарплат от 200 000₽ и выше предлагают как специалистам сферы продаж в строительной сфере (брокер, менеджер по недвижимости) так и представителям рабочих специальностей (прораб, маляр, отделочник) и инженерных профессий (главный инженер проекта, руководитель строительного проекта).

Топ-20 регионов страны по уровню самых высоких зарплат в сфере «Строительство, недвижимость», август 2022: