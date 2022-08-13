День строителя: в каких условиях трудятся строители, а также в каком состоянии отрасль
Эксперты hh.ru в преддверии Дня строителя выяснили, в каких условиях трудятся сотрудники строительного сектора, а также в каком состоянии находится отрасль летом 2022 года.
Условия работы
В ходе опроса hh.ru выяснилось, что в среднем работники строительной сферы трудятся от 8 до 10 часов ежедневно. Ещё каждый десятый строитель (12%) работает более 10 часов в день. 34% представителей строительного сектора оценивают условия труда на своей работе на три балла из пяти, ещё 33% поставили оценку «4» условиям труда на работе и лишь 17% поставили «5».
Строители активно отстаивают свою позицию в улучшении условий труда: 69% опрошенных были инициаторами улучшения условий на рабочем месте, при этом 40% из них смогли добиться частичных улучшений.
Судя по данным опроса, работодатели из строительной сферы чаще всего обеспечивают своих работников такими условиями труда как: обеденный перерыв, больничный и отпуск по ТК РФ, спецодежда, хорошее освещение и комфортная температура на рабочем месте. А вот реже всего респонденты отмечали такие условия труда как хорошая вентиляция, низкий уровень шума и корпоративные мероприятия.
Состояние отрасли
Строительная отрасль страны на данный момент - лидер по росту числа новых вакансий и спросу на работников: +40% новых вакансий по сравнению с июлем 2021 года. Наибольший прирост вакансий год к году в строительном секторе зафиксирован в Магаданской области (в 2,3 раза), Ингушетии (в 1,8 раз) и Хакасии (в 1,4 раза). Динамика вакансий на Северо-Западе страны по итогам июля также достаточно внушительная: +28,6%. В лидерах по спросу на новых сотрудников в СЗФО Псковская область (+110% вакансий по сравнению с прошлым годом).
Динамика вакансий за июль 2022 к июлю 2021, сфера «Строительство, недвижимость», регионы СЗФО:
|
Псковская область
|
110%
|
Ненецкий АО
|
90,3%
|
Республика Карелия
|
82,9%
|
Новгородская область
|
82,1%
|
Ленинградская область
|
79,6%
|
Республика Коми
|
74,3%
|
Архангельская область
|
56,5%
|
Мурманская область
|
26,5%
|
Калининградская область
|
23,9%
|
Санкт-Петербург
|
17,8%
Зарплаты
Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях строительной отрасли на данный момент - 61497₽. В регионах СЗФО средняя зарплата в строительстве выше - 65729₽, что на 1% больше, чем в прошлом году. Сильнее всего за год доход на Северо-Западе вырос в строительных вакансиях Калининградской области (+4 п.п. с 48666₽ до 50700₽), Петербурга (+3 п.п. с 67500₽ до 69500₽), а также Ленобласти (+3 п.п. с 55300₽ до 57000₽).
При этом одни из самых высоких зарплат от 200 000₽ и выше предлагают как специалистам сферы продаж в строительной сфере (брокер, менеджер по недвижимости) так и представителям рабочих специальностей (прораб, маляр, отделочник) и инженерных профессий (главный инженер проекта, руководитель строительного проекта).
Топ-20 регионов страны по уровню самых высоких зарплат в сфере «Строительство, недвижимость», август 2022:
|
Чукотский АО
|
105 531 ₽
|
Магаданская область
|
103 593 ₽
|
Республика Саха (Якутия)
|
96 700 ₽
|
Ямало-Ненецкий АО
|
90 675 ₽
|
Москва
|
86 927 ₽
|
Амурская область
|
83 050 ₽
|
Камчатский край
|
80 475 ₽
|
Сахалинская область
|
77 965 ₽
|
Еврейская АО
|
76 137 ₽
|
Иркутск
|
74 547 ₽
|
Хабаровск
|
73 728 ₽
|
Хабаровский край
|
73 278 ₽
|
Забайкальский край
|
72 930 ₽
|
Иркутская область
|
72 112 ₽
|
Санкт-Петербург
|
69 501 ₽
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
69 366 ₽
|
Уфа
|
69 015 ₽
|
Республика Коми
|
68 284 ₽
|
Красноярский край
|
66 427 ₽
|
Приморский край
|
66 322 ₽