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Мурманская область. Арктика (16+)13.08.22 14:00

День строителя: в каких условиях трудятся строители, а также в каком состоянии отрасль

Эксперты hh.ru в преддверии Дня строителя выяснили, в каких условиях трудятся сотрудники строительного сектора, а также в каком состоянии находится отрасль летом 2022 года.

Условия работы

В ходе опроса hh.ru выяснилось, что в среднем работники строительной сферы трудятся от 8 до 10 часов ежедневно. Ещё каждый десятый строитель (12%) работает более 10 часов в день. 34% представителей строительного сектора оценивают условия труда на своей работе на три балла из пяти, ещё 33% поставили оценку «4» условиям труда на работе и лишь 17% поставили «5».

Строители активно отстаивают свою позицию в улучшении условий труда: 69% опрошенных были инициаторами улучшения условий на рабочем месте, при этом 40% из них смогли добиться частичных улучшений.

Судя по данным опроса, работодатели из строительной сферы чаще всего обеспечивают своих работников такими условиями труда как: обеденный перерыв, больничный и отпуск по ТК РФ, спецодежда, хорошее освещение и комфортная температура на рабочем месте. А вот реже всего респонденты отмечали такие условия труда как хорошая вентиляция, низкий уровень шума и корпоративные мероприятия.  

Состояние отрасли

Строительная отрасль страны на данный момент - лидер по росту числа новых вакансий и спросу на работников: +40% новых вакансий по сравнению с июлем 2021 года. Наибольший прирост вакансий год к году в строительном секторе зафиксирован в Магаданской области (в 2,3 раза), Ингушетии (в 1,8 раз) и Хакасии (в 1,4 раза). Динамика вакансий на Северо-Западе страны по итогам июля также достаточно внушительная: +28,6%. В лидерах по спросу на новых сотрудников в СЗФО Псковская область (+110% вакансий по сравнению с прошлым годом).

Динамика вакансий за июль 2022 к июлю 2021, сфера «Строительство, недвижимость», регионы СЗФО:

Псковская область

110%

Ненецкий АО

90,3%

Республика Карелия

82,9%

Новгородская область

82,1%

Ленинградская область

79,6%

Республика Коми

74,3%

Архангельская область

56,5%

Мурманская область

26,5%

Калининградская область

23,9%

Санкт-Петербург

17,8%

Зарплаты

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях строительной отрасли на данный момент - 61497₽. В регионах СЗФО средняя зарплата в строительстве выше - 65729₽, что на 1% больше, чем в прошлом году. Сильнее всего за год доход на Северо-Западе вырос в строительных вакансиях Калининградской области (+4 п.п. с 48666₽ до 50700₽), Петербурга (+3 п.п. с 67500₽ до 69500₽), а также Ленобласти (+3 п.п. с 55300₽ до 57000₽).

При этом одни из самых высоких зарплат от 200 000₽ и выше предлагают как специалистам сферы продаж в строительной сфере (брокер, менеджер по недвижимости) так и представителям рабочих специальностей (прораб, маляр, отделочник) и инженерных профессий (главный инженер проекта, руководитель строительного проекта).

Топ-20 регионов страны по уровню самых высоких зарплат в сфере «Строительство, недвижимость», август 2022:

Чукотский АО

105 531 ₽

Магаданская область

103 593 ₽

Республика Саха (Якутия)

96 700 ₽

Ямало-Ненецкий АО

90 675 ₽

Москва

86 927 ₽

Амурская область

83 050 ₽

Камчатский край

80 475 ₽

Сахалинская область

77 965 ₽

Еврейская АО

76 137 ₽

Иркутск

74 547 ₽

Хабаровск

73 728 ₽

Хабаровский край

73 278 ₽

Забайкальский край

72 930 ₽

Иркутская область

72 112 ₽

Санкт-Петербург

69 501 ₽

Ханты-Мансийский АО - Югра

69 366 ₽

Уфа

69 015 ₽

Республика Коми

68 284 ₽

Красноярский край

66 427 ₽

Приморский край

66 322 ₽

 

 

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