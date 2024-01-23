В Мурманске будет дан старт уникальной экспедиции, проводимой по поручению Президента России Владимира ПутинаДень студента на катке, «Арктический диалог», традиционный студенческий бал и «Музыкальный троллейбус» – в Мурманской области стартует серия ярких тематических мероприятий
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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.24 08:45

День студента на катке, «Арктический диалог», традиционный студенческий бал и «Музыкальный троллейбус» – в Мурманской области стартует серия ярких тематических мероприятий

В ходе оперативного совещания правительства Мурманской области руководитель АНО «СпортКульт51» Денис Шляпников вчера рассказал о мероприятиях, которые пройдут в регионе в рамках празднования Дня студента.

«С 22 по 27 января в Мурманской области состоится 84 мероприятия, которые охватят более 4 тысяч студентов колледжей, техникумов и вузов, расположенных в регионе», – поделился Денис Шляпников.

22-24 января прохходит  онлайн-конкурс фотографий на тему студенческой жизни, 23 января с 16.00 до 19.00 состоится городской студенческий квиз «Шара», а 25 января с 11:00 до 12:00 по маршруту №6 будет курсировать «Музыкальный студенческий троллейбус», в котором выступит вокальная группа «КЛюП-студия».

25 января в Мурманском арктическом университете состоится «Арктический диалог» с участием губернатора Андрея Чибиса, в рамках которого глава региона ответит на вопросы молодёжи. В этот же день состоится награждение студентов за особые достижения в различных сферах деятельности и будет дан старт масштабной экспедиции «Россия 360». На площади Морского вокзала Мурманска путешественник Богдан Булычев и команда проекта «Про Путешествия» начнут большой путь вдоль Северного морского пути на снегоболотоходах «Бурлак». А в целом маршрут включает побережье 13 морей и 2 океанов через 58 регионов России. Мурманчан и гостей города ждут выступления творческих и музыкальных коллективов, автограф-сессия с участниками уникального события.

В День студента в Мурманске состоятся ещё два интересных события. В Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова пройдёт традиционный студенческий бал, на котором можно будет разучить полонез, котильон, польку или вальс под сопровождение живого камерного оркестра и принять участие в дефиле бальных нарядов, викторине на знание этикета, «Битве поэтов» и дискотеке. В 17.00 на Центральном стадионе профсоюзов стартует большой праздник с массовым катанием под зажигательные хиты диджея и молодежных музыкальных коллективов. Прокат коньков для участников будет бесплатным. Дополнительно у каждого студента есть возможность пригласить и зарегистрировать еще одного человека не из числа студентов (16+). На катке студентов ждут интерактивные площадки по игре в национальные виды спорта, игровые консоли и караоке, мастер-классы по фигурному катанию и хоккейному дриблингу от молодежной хоккейной команды «Арктика».

Кроме того, заполярные студенты смогут испытать себя в турнирах по фиджитал-хоккею и юкигассен. Подробная информация и ссылка на регистрацию опубликованы на странице АНО «СпортКульт51».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ещё одну серию событий подготовил для молодых северян комитет молодежной политики Мурманской области. 21 января в Кольском районе состоится библиосессия «На студенческой волне», 25 января – вечеринка «Стиляги», квартирник «Я – студент!» и концертная программа «Вам, Татьяны!». В Кировске развлекательная программа включает кинолекторий «Стиляги» и турнир по настольному теннису. В ЗАТО Александровск состоятся интеллект-шоу «От сессии до сессии живут студенты весело...», интерактивная игра «Студенческий движ», тематический вечер «СтудКвартирник». В Апатитах пройдет интерактивная программа «Перейдем на Т», квиз «Даёшь, молодёжь!» и «Битва медиков».

Подробная информация о событиях и ссылки на регистрацию опубликованы в группах АНО «СпортКульт51», учреждений культуры, а также на портале «Молодая Арктика».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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