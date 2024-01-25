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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 12:00

День студента в СЗФО: насколько бизнес заинтересован в молодёжи и на каких специалистов велик спрос

Динамика вакансий в регионах СЗФО показывает, что по итогам 2023 года работодатели искали более 122 тысяч молодых специалистов – именно столько было размещено молодёжных (подходящих молодым и начинающим специалистам) вакансий в городе. В свою очередь активно искали работу, подработку или просто мониторили рынок в СЗФО за последний год более 433 тысячи молодых соискателей.

Аналитики hh.ru выяснили, какие молодые специалисты наиболее востребованы у местного бизнеса, сколько им готовы платить, повышали ли им зарплату, а также как бизнес занимается развитием молодёжного направления. Важность развития молодежного направления на рынке эксперты hh.ru в том числе обсудят в рамках VIII Международного форума труда.

Аналитика рынка

Динамика вакансий в регионах СЗФО показывает, что по итогам 2023 года работодатели искали более 122 тысяч молодых специалистов – именно столько было размещено молодёжных (подходящих молодым и начинающим специалистам) вакансий в городе. В свою очередь активно искали работу, подработку или просто мониторили рынок в СЗФО за последний год более 433 тысячи молодых соискателей.

Интересным трендом 2023 года, который уже стал актуальным в 2024-ом, стало увеличение количества вакансий «синих воротников» для молодых специалистов (по итогам года – прирост более 110% таких вакансий). 

В топ-15 категорий, в которых востребованы начинающие специалисты сейчас входят продажи (каждое второе предложение о работе или 47% вакансий), домашний и обслуживающий персонал (28%), логистические услуги и розничная торговля (по 27%) (наглядно на диаграмме).

В разрезе конкретных профессий у бизнеса наиболее востребованы на постоянную работу молодые специалисты на позиции менеджеров по продажам, секретарей, поваров, учителей, кадровых работников. Важно, что программисты, бухгалтеры и маркетологи также вошли в рейтинг профессий, по которым чаще всего работодатели ищут молодых работников.

А вот с точки зрения подработки молодым работникам проще всего найти работу в качестве продавца-консультанта, курьера, оператора колл-центра, упаковщика. Также бизнес очень часто предлагает недавним выпускникам подработку в качестве официанта, администратора, кладовщика и мерчандайзера.

Средняя зарплата, которую в регионах СЗФО сегодня предлагают молодому специалисту – 54900, что на 10800 больше, чем в январе 2023 года. Самую высокую зарплату молодой работник в регионе может найти, если устроиться на работу в качестве геолога, монтажника и упаковщика. Также зарплату выше рынка в регионах СЗФО готовы платить молодым соискателям на места сварщиков, бортпроводников, медицинских представителей, программистов, переводчиков и др.

Топ профессий с наибольшими зарплатами для молодых специалистов, СЗФО, 2024 год, в руб.:

Геолог

102000

Монтажник

75500

Упаковщик, комплектовщик

68100

Сварщик

68000

Оператор станков с ЧПУ

67500

Бортпроводник

65000

Медицинский представитель

60000

Программист, разработчик

60000

Переводчик

60000

Электромонтажник

60000

Разнорабочий

57300

Автомойщик

57000

 

Мнение работодателей

Недавний опрос работодателей, проведенный hh.ru, показал, что больше половины компаний (61%) стараются развивать молодёжную политику. Ещё треть (31%) хотели бы уделять внимание развитию молодёжи в своих компаниях, но пока не начали. А 4% вообще не планируют таким заниматься.

Среди основных барьеров для бизнеса в молодёжной политике: нехватка сотрудников-специалистов по молодёжному направлению (43%). При этом 39% компаний отметили, что у них просто нет вакансий для молодых сотрудников без опыта работы. Ещё у 38% просто нет средств на эту молодёжку.

Чаще всего (64%) компании просто открывают стажировки для студентов вузов, для студентов ссузов таких предложений о работе, как правило, меньше - 53%. Ещё у 58% компаний есть партнёрские соглашения с вузами. Реже всего бизнес участвует в кейс-чемпионатах конкурсах (12%), 8% берут на работу молодых кандидатов с ОВЗ.

При этом в 2024 году 41% опрошенных работодателей готовы направить молодёжную политику компании на подростков от 14 до 18 лет. Треть пока не готовы к такой практике и чаще всего, потому что у бизнеса нет методик по работе, из-за низкой конверсии в сотрудников.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253744%2Fwall-149919532_3515

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