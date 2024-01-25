День студента в СЗФО: насколько бизнес заинтересован в молодёжи и на каких специалистов велик спрос
Аналитики hh.ru выяснили, какие молодые специалисты наиболее востребованы у местного бизнеса, сколько им готовы платить, повышали ли им зарплату, а также как бизнес занимается развитием молодёжного направления. Важность развития молодежного направления на рынке эксперты hh.ru в том числе обсудят в рамках VIII Международного форума труда.
Аналитика рынка
Динамика вакансий в регионах СЗФО показывает, что по итогам 2023 года работодатели искали более 122 тысяч молодых специалистов – именно столько было размещено молодёжных (подходящих молодым и начинающим специалистам) вакансий в городе. В свою очередь активно искали работу, подработку или просто мониторили рынок в СЗФО за последний год более 433 тысячи молодых соискателей.
Интересным трендом 2023 года, который уже стал актуальным в 2024-ом, стало увеличение количества вакансий «синих воротников» для молодых специалистов (по итогам года – прирост более 110% таких вакансий).
В топ-15 категорий, в которых востребованы начинающие специалисты сейчас входят продажи (каждое второе предложение о работе или 47% вакансий), домашний и обслуживающий персонал (28%), логистические услуги и розничная торговля (по 27%) (наглядно на диаграмме).
В разрезе конкретных профессий у бизнеса наиболее востребованы на постоянную работу молодые специалисты на позиции менеджеров по продажам, секретарей, поваров, учителей, кадровых работников. Важно, что программисты, бухгалтеры и маркетологи также вошли в рейтинг профессий, по которым чаще всего работодатели ищут молодых работников.
А вот с точки зрения подработки молодым работникам проще всего найти работу в качестве продавца-консультанта, курьера, оператора колл-центра, упаковщика. Также бизнес очень часто предлагает недавним выпускникам подработку в качестве официанта, администратора, кладовщика и мерчандайзера.
Средняя зарплата, которую в регионах СЗФО сегодня предлагают молодому специалисту – 54900, что на 10800 больше, чем в январе 2023 года. Самую высокую зарплату молодой работник в регионе может найти, если устроиться на работу в качестве геолога, монтажника и упаковщика. Также зарплату выше рынка в регионах СЗФО готовы платить молодым соискателям на места сварщиков, бортпроводников, медицинских представителей, программистов, переводчиков и др.
Топ профессий с наибольшими зарплатами для молодых специалистов, СЗФО, 2024 год, в руб.:
|
Геолог
|
102000
|
Монтажник
|
75500
|
Упаковщик, комплектовщик
|
68100
|
Сварщик
|
68000
|
Оператор станков с ЧПУ
|
67500
|
Бортпроводник
|
65000
|
Медицинский представитель
|
60000
|
Программист, разработчик
|
60000
|
Переводчик
|
60000
|
Электромонтажник
|
60000
|
Разнорабочий
|
57300
|
Автомойщик
|
57000
Мнение работодателей
Недавний опрос работодателей, проведенный hh.ru, показал, что больше половины компаний (61%) стараются развивать молодёжную политику. Ещё треть (31%) хотели бы уделять внимание развитию молодёжи в своих компаниях, но пока не начали. А 4% вообще не планируют таким заниматься.
Среди основных барьеров для бизнеса в молодёжной политике: нехватка сотрудников-специалистов по молодёжному направлению (43%). При этом 39% компаний отметили, что у них просто нет вакансий для молодых сотрудников без опыта работы. Ещё у 38% просто нет средств на эту молодёжку.
Чаще всего (64%) компании просто открывают стажировки для студентов вузов, для студентов ссузов таких предложений о работе, как правило, меньше - 53%. Ещё у 58% компаний есть партнёрские соглашения с вузами. Реже всего бизнес участвует в кейс-чемпионатах конкурсах (12%), 8% берут на работу молодых кандидатов с ОВЗ.
При этом в 2024 году 41% опрошенных работодателей готовы направить молодёжную политику компании на подростков от 14 до 18 лет. Треть пока не готовы к такой практике и чаще всего, потому что у бизнеса нет методик по работе, из-за низкой конверсии в сотрудников.
Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253744%2Fwall-149919532_3515