Мурманская область. Арктика (16+)08.03.21 08:00
День Весны наш регион встречает морозцем
Как сообщает Мурманское УГМС, 8 марта на Кольский полуостров распространится область повышенного атмосферного давления: осадков станет меньше, температура воздуха понизится.
Сегодня, 8 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -10-15°, местами до -15°. Гололедица.
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Последние комментарии
Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
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Владимир
03.03.21 22:10
Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое
Константин
26.02.21 14:19
Заборы - вот, тоже, интересная тема. Весь город в страшных заборах, которые мешают чистить тротуары, и требуют ежегодного ремонта (покраска, удаление ржавчины, мойка). От них нет никакой практической
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