День Военно-морского флота для жителей Мурманской области – это особый праздникМурманск готовится к фестивалю «Гольфстрим»
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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.23 11:00

День Военно-морского флота для жителей Мурманской области – это особый праздник

Краснознаменный, ордена Ушакова Северный флот заслужил любовь и признание северян региона своими подвигами во славу Отчизны, стойкостью, храбростью, верностью долгу.

Как сообщает Мурманкстат, в 2021 году Северный флот – единственный из флотов Министерства обороны РФ получил статус военного округа. В настоящее время от боеспособности флота и мужества военных моряков напрямую зависит безопасность региона и России в целом.

Праздничные мероприятия, демонстрирующие мощь и значимость Северного флота, пройдут сегодня в ряде муниципалитетов Мурманской области. Главные торжества развернутся в городе Североморске – флотской столице. Ярким моментом зрелищного военно-спортивного праздника будет сухопутный парад войск гарнизона на Приморской площади и военно-морской парад в акватории Кольском залива.

Защита страны в первую очередь – защита своей семьи. Одним из приоритетов государства является благополучие семей моряков, всех, кто связан с флотом. Эта работа даёт о себе знать: Североморск – один из муниципалитетов Мурманской области, где за последние пять лет наблюдается естественный прирост населения. В 2022 году на территории ЗАТО г. Североморск родилось 594 ребёнка, в 2021 году – 701.

Столица Северного флота прочно заняла второе место по численности населения среди муниципальных образований Мурманской области после города-героя Мурманска. На начало 2023 года в городском округе ЗАТО г. Североморск проживали 50,9 тысячи человек.

 

Фото: https://vk.com/@murmanskstat-s-dnem-voenno-morskogo-flota

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