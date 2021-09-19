День выборов проходит в спокойной обстановке. Жалоб на нарушения либо некорректности по ДЭГ мы не отмечаем - Юлия Величко

Мурманская область продолжает удерживать вторую позицию среди субъектов Российской Федерации по количеству проголосовавших онлайн: к концу второго дня голосования на выборах в Государственную думу РФ и региональные парламенты более 82% северян, зарегистрировавшихся в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже отдали свои голоса за кандидатов в депутаты. На первом месте – Ярославль – 85%, третье место у Москвы – здесь дистанционно проголосовали 81% от числа зарегистрировавшихся.

Всего для участия в дистанционном электронном голосовании в Мурманской области было подано 49193 заявки.

Очная явка по области на 20.00 18 сентября составила 23,90% от общего числа избирателей.

«Как первый, так и второй день выборов проходит в спокойной обстановке. Жалоб на нарушения либо некорректности по ДЭГ мы не отмечаем, их не поступало ни вчера, ни сегодня. Голосование идёт хорошим темпом. Что касается очного голосования – наблюдатели работают на всех УИК: от Общественной палаты, политических партий, кандидатов. Мы зафиксировали несколько сигналов, которые попали от независимого мониторинга, сами проверили несколько ситуаций. Информация носила фейковый характер, или не подтверждалась. Общественники отмечают в этом году очень погруженных в процесс наблюдателей, скорее всего повлияло количество обучающих семинаров, которые провела Общественная палата. Чувствуется, что уровень подготовки наблюдателей в этом году значительно выше, чем раньше», – отметила Юлия Величко, руководитель регионального Общественного штаба по контролю за выборами, член Общественной палаты РФ.

Всего на 308 избирательных участках и в 17 территориальных избирательных комиссиях в Мурманской области работают более 1,5 тысячи наблюдателей. Для контроля соблюдения законности и порядка в ходе выборов в Мурманской области установлено 650 видеокамер, которые обеспечивают максимальный угол обзора для наблюдателей, не нарушая при этом принцип тайного голосования, сообщает региональное Министерство информационной.